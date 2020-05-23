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Eyüpsultan'da jandarmadan denetim

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığınca 81 ilde alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 00.00 itibariyle bir çok noktada denetim gerçekleştirmeye başladı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 13:21
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Eyüpsultan'da jandarmadan denetim

İstanbul, genelinde yapılan denetimlerde 201 Jandarma asayiş timi, 8 Jandarma suç araştırma timi, 16 motosikletli asayiş timi, 68 jandarma trafik timi, 5 motosikletli trafik timi, 74 koruma ve sevk takımı, 12 olay yeri inceleme timi, 3 patlayıcı madde imha timi, sualtı arama kurtarma timi, 2 atlı jandarma timi ve helikopter olmak üzere toplam 392 tim ve 6 bin 220 jandarma görev alıyor.

Eyüpsultan, Kemerburgaz Çiftalan yolu üzerinde denetim gerçekleştiren jandarma ekipleri, sokağa çıkan kişilerin seyahat izin belgeleri ile sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişileri denetliyor. Denetim noktasında drone ile havadan ve karadan denetim gerçekleştiren jandarma ekipleri yapılan denetimlerde araçların evraklarını da kontrol ediyor.

Öte yandan, jandarma ekipleri vatandaşların Vefa Destek Hattından yapmış oldukları talepleri içinde vefa destek gruplarına destek sağlıyor.  Ekipler, Eyüpsultan Işıklar Mahallesi'nde yaşayan Arife Papiş'in Vefa Destek Hattından taleplerini mahalle muhtarıyla birlikte evine götürdü. Arife Papiş, "Jandarmamıza ve muhtarımıza teşekkür ederim. Evde kaldığım süreç benim için çok iyi geçti. Ben evimde rahatım, huzurluyum, sıkılmıyorum, bahçem var yeşillik her taraf. " diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EyüpsultanJandarmaDenetim
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