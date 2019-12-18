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Evine düşen molozlarla korku yaşadı

SİLİVRİ açıklarında 26 Eylül’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ardından yapılan testte çürük olduğu belirlenen binanın yıkımı sırasında  yandaki bina zarar gördü.

Evine düşen molozlarla korku yaşadı

SİLİVRİ açıklarında 26 Eylül’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ardından yapılan testte çürük olduğu belirlenen binanın yıkımı sırasında  yandaki bina zarar gördü.

18 Aralık 2019 Çarşamba 09:55
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Evine düşen molozlarla korku yaşadı

Silivri Depremi ardından Merkez Mahallesi Denizköşkler Caddesi üzerindeki bina sakinleri tedirgin olunca Avcılar Belediyesi’ne başvurdu. Binanın çürük olduğu belirlenince burada evleri bulunanlar, yapının yenilenmesine karar verdi. Prosüdürlerin tamamlanmasından sonra bugün binanın yıkımına başlandı. Bu binanın yanındaki Çiğdem Apartmanı’nda oturan Sevil Akbulut, komşularının araması üzerine işyerinden eve gelince yatak odası camının kırıldığını buradaki balkon demirlerinin eğildiğini ve içeriye moloz girdiğini görünce polisi ve belediyeyi aradı.  Kısa sürede gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekibi evde ve bitişik binanın bahçesine düşen molozlar ile ilgili inceleme yaptıktan sonra belediyeye bilgi verdi. Sevil Akbulut, müteahhit firma yöneticilerinden şikayetçi olduğunu belirterek tepki gösterirken, “O duvarın dibinde bir bebek, çocuk da olabilirdi. Belediye gözetiminde önlem alınmadan nasıl yıkım çalışması yapılır?” diye tepki gösterdi. Müteahhit firma evde temizlik ve onarım çalışması yapmayı kabul ederken, her türlü zararı karşılamaya da hazır olduğunu bildirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SilivriEvMolozKazaBina
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