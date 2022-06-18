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Eski nişanlı dehşeti; otomobiliyle çarptı, yol kesip darbetti 

BEYLİKDÜZÜ'nde, eski nişanlısı tarafından şiddete uğrayan kadını kurtarmak için taksisine alan şoför, saldırganlar tarafından dövüldü.

18 Haziran 2022 Cumartesi 10:24
Eski nişanlı dehşeti; otomobiliyle çarptı, yol kesip darbetti 

Kadının ve taksi şoförünün şikayetçi olduğu saldırganlar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Kadını kurtarmaya çalışan Taksici Temel Vural, "Kadını öldürebilirdi. Üzerinde kesici yada ateşli bir silah yoktu. Eğer üzerinde bir şey olmuş olsaydı bana da ciddi zararlar verebilirdi" dedi.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde dün gece saatlerinde, dövülen bir kadını aracına alan taksi şoförü, iki şüphelinin saldırısına uğradı. Kadının eski nişanlısı ve arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheliler, hareket eden taksiyi otomobilleriyle takip etti. Saldırganları atlamak isteyen şoför önce benzinliğe girdi, daha sonra caddeye çıktı. 


ÇARPARAK DURDURDU, ÜZERİNE ÇIKIP ZIPLADI

Çevredekiler dehşete düşüren saldırı olayını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde saldırganlar taksiyi çarparak durdurduğu görülüyor. Saldırganlardan birisinin taksinin üzerine çıkıp zıplamaya başlıyor. Diğer saldırgan ise taksi şoförüne hakaret ediyor. Taksicinin polisi aradığını gören saldırgan, şoförün peşinden koşup, tartaklamaya başlıyor. Şüpheliler korkudan taksinin içinde saklanan kadına yeniden saldırıyor. 

Olay yerine gelen polis ekipleri, iki şüpheliyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Kadın, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taksi şoförü ise ayakta tedavi edilerek evine gönderildi. Kadın ve taksi şoförünün şikayetçi olduğu saldırganlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı. 


"ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI"

Kadını kurtarmak isterken eski nişanlası tarafından darbedilen taksi şoförü Temel Vural, "Taksiyi aldım, yukarı doğru çıkarken, bir kadını darbettiklerini gördüm. Kadın bir şekilde ellerinden kurtuldu. Benim aracıma doğru geldi. Ben de aracıma aldım. Tam arabaya binemeden, bir tanesi gelip iki araç arasında sıkıştırdı. Kadın taksiye bindi. Hareket ettim, kurtulmak için manevra yapıp, benzinliğe girdim. Beni takip ettiler. Taksime arkadan çarptılar. Çarpmanın etkisi ile araç döndü. Aracın üzerine çıktı zıpladı. İnip, beni kovaladılar. Benzinlikte darbetmeye başladılar. Daha sonra bir tanesi, taksinin içine binip, kadını darbetti" dedi.

Vural, "Bana sorarsınız, kadını resmen öldürmeye çalıştı. Kadın arabaya tam binememiş olsaydı, daha kötü olurdu. Bir bacağı dışarıda kaldı. Bacağından ciddi şekilde yaralanmış. Kadını öldürebilirdi. Üzerinde kesici yada ateşli bir silah yoktu. Eğer üzerinde bir şey olmuş olsaydı bana da ciddi zararlar verebilirdi" ifadelerini kullandı.


"KADINI KURTARMAK İSTEMİŞ"

Taksi şoförüyle aynı durakta çalışan Bilal Ayata, "Arkadaşımız kadının darp edildiğini görünce aracına alıyor. Kadını kurtarmak için böyle bir şey yapıyor. Saldırganlar da onları takip ediyor. Ağabeyimizin arabasına çarpıyorlar. Kadını darp edip, sonra arkadaşımıza saldırıyorlar. Kadın hala hastanede tedavi altında" dedi. Taksicinin aldığı darbeler nedeniyle evinde dinlendiğini söyleyen Ayata, "Biz bu olayın peşini bırakmak istemiyoruz. İki saldırgan da şu an serbest. Arkadaşımız çok ağır darbeler almış, hala evinde dinleniyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BEYLİKDÜZÜKadınŞiddetDarp
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