Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.527,28
ALTIN
1.029,22
DOLAR
17,27
STERLİN
21,09
EURO
18,10
Tillo Belediyesi memur alacak
Tillo Belediyesi memur alacak
Kadir Has Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
Kadir Has Üniversitesi Araştırma...
Beykent Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim görevlisi...
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel alacak
Ankara Hacı Bayram Veli...
Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Libya tezkeresi Meclis'te
Kapat

Esenyurtta ev tekstil ürünleri satan mağaza alev alev yandı

ESENYURT'ta gece saatlerinde 4 katlı bir binanın girişinde bulunan ev tekstil ürünleri satılan mağazada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binanın üst katlarına kadar ulaştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

13 Haziran 2022 Pazartesi 09:39
Esenyurtta ev tekstil ürünleri satan mağaza alev alev yandı

Yangın, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 582. Sokak'taki 4 katlı binanın girişinde bulunan ev tekstil ürünleri satılan bir mağazadan alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm mağazayı sararak üst katlara kadar yükseldi. Apartmanda oturan bina sakinleri kendilerini son anda dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan mağazaya müdahale etti. Polis ekipleri de olay yerinde önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bulundu. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla mağazada ve üst kata sıçrayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangın çıkan mağaza tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Binanın üst katlarında bulunan dairelerin balkon ve pencerelerinde maddi hasar meydana geldi. 

Yangın çıkan mağaza sahibi Kamil Kara, "Görenler elektrik kablosundan kıvılcım çıktığını söylediler. Başka da bir şey bilmiyoruz. Ev tekstili satış ürünleri vardı içeride. Üst katlara da sıçramış, hasar var" dedi. 

ALEVLER CEP TELEFONU KAMERASINDA

Binadan yükselen alevler, vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de mağazanın alev alev yandığı görülüyor. Alevlerin üst katlara da sıçradığı görülürken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ediyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri de yangınla ilgili inceleme başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtTekstilYangınİtfaiyeBarbaros Hayrettin Paşa MahallesiMağaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki sancak direği yine kırıldı
Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki sancak direği yine kırıldı
İBB önünde eylem
İBB önünde eylem
Silivri'de yollar göle döndü
Silivri'de yollar göle döndü
BiTaksi ve Kızılay’dan anlamlı iş birliği
BiTaksi ve Kızılay’dan anlamlı iş birliği
Eczacıbaşı Holding:  Büyük acı ve üzüntü içerisindeyiz
Eczacıbaşı Holding:  Büyük acı ve üzüntü içerisindeyiz
Tuzla'da "karışımlı akaryakıt" operasyonu
Tuzla'da "karışımlı akaryakıt" operasyonu
Sultangazi'de ekmek almak için evden çıkan kadın geri dönmedi
Sultangazi'de ekmek almak için evden çıkan kadın geri dönmedi
İki mahallede hafriyat isyanı... 
İki mahallede hafriyat isyanı... 
Üsküdar'da otobüs kazası
Üsküdar'da otobüs kazası

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi