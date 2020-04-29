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Esenyurt TEM bağlantı yolunda kaza, 2'si ağır 5 yaralı

ESENYURT Tem Bağlantı Yolunda seyir halindeki otomobilin sürücüsü, iddiaya göre aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce seyir halindeki motosiklete ardından asfalt çalışması yapan görevlinin park halindeki aracına çarptı. Motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralanırken, kazaya neden olan otomobildeki 3 kişi de hafif yaralandı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 09:28
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Esenyurt TEM bağlantı yolunda kaza, 2'si ağır 5 yaralı

Kaza, Esenyurt Tem Bağlantı Yolu'nda gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 PS 8608 plakalı otomobili kullanan Yunus Emre Orhan, Ambarlı Limanı istikametinde seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce 59 PG 903 plakalı motosiklete sonra asfalt çalışması yapan Karayolları çalışanı Murat Akdağ'a ait park halindeki 34 UNV 61 plakalı otomobile ardından da bariyere çarptı. Motosiklette bulunan Serdar Dil ve yabancı uyruklu arkadaşı ağır yaralanırken, kazaya neden otomobilde bulunan sürücü Yunus Emre Orhan ile Kaan Bozkurt ve Furkan Çevik hafif yaralandı. Karayolları çalışanları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası ulaşım polis ekiplerince kontrollü sağlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtTEMTrafik Kazası
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