Esenyurt'ta trafikte yol verme konusunda çıkan tartışma sırasında tabanca ile bir kişiyi yaralayan 2 şüpheli yakalandı.
Esenyurt'ta trafikte yol verme kavgası
Esenyurt'ta trafikte yol verme konusunda çıkan tartışma sırasında tabanca ile bir kişiyi yaralayan 2 şüpheli yakalandı.
30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:33
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Olay, dün akşam saatlerinde Turgut Özal Mahallesi 122'inci Sokak'ta meydana geldi. Araçla giden Y. T. İle Can Ç. , yol vermeme iddiasıyla tartıştıkları kimliği açıklanmayan bir kişiye tabanca ile ateş ederek kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları soruşturmada iki şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, olayda kullandıkları silahın da yerini gösterdi. Yaşı 18'den küçük olduğu belirlenen ve silah ile ateş ettiği ileri sürülen Y.T. Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. İki şüpheli ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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