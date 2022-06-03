Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.597,28
ALTIN
988,27
DOLAR
16,54
STERLİN
20,76
EURO
17,75
İstanbul Galata Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Galata Üniversitesi 2...
Kapadokya Üniversitesi Akademik personel alacak
Kapadokya Üniversitesi Akademik personel...
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
Tarım ve Orman Bakanlığı 1.800 Sözleşmeli Personel istihdam edecek
Tarım ve Orman Bakanlığı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Esenyurt'ta TIR kasasında 70 göçmen yakalandı

İSTANBUL'da TEM otoyolu üzerinde durdurulan TIR'ın kasasında 70 kaçak göçmen yakalandı. Edirne'den Avrupa'ya gitmek için TIR şoförü P.Z.S. ile anlaştıkları ancak şoförün göçmenleri İstanbul'a bıraktığı ortaya çıktı.

03 Haziran 2022 Cuma 16:06
Esenyurt'ta TIR kasasında 70 göçmen yakalandı

TIR ile İstanbul'a kaçak göçmen getirildiği yönünde ihbarı değerlendiren polis, TIR'ı Esenyurt TEM otoyolu üzerinde durdurdu. TIR'ın kasasından 70'i Suriye, 10'u Irak ve 1'i Filistin uyruklu olmak üzere 81 kaçak göçmen çıktı. Kaçak göçmenler geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, Bulgaristan uyruklu TIR şoförü P.Z.S. (61) ise gözaltına alındı.

Göçmenler ifadelerinde P.Z.S. ile Edirne'den Avrupa'ya geçmek için anlaştıklarını, İstanbul'a neden geldiklerini bilmediklerini söyledi. Polis yaptığı araştırmalarda P.Z.S.'nin Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerle para karşılığı anlaştığını ancak göçmenleri Avrupa yerine İstanbul'a getirdiğini tespit etti. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtGöçmenKaçak Göçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başakşehir'de göçük altında kalan işçi öldü 
Başakşehir'de göçük altında kalan işçi öldü 
Kadıköy'de 11 katlı binada yangın
Kadıköy'de 11 katlı binada yangın
Gaziosmanpaşa'da taksi ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı 
Gaziosmanpaşa'da taksi ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı 
Yeşilçam’ın 'Rambo'su Sönmez Yıkılmaz 77 yaşında hayatını kaybetti
Yeşilçam’ın 'Rambo'su Sönmez Yıkılmaz 77 yaşında hayatını kaybetti
"Hayali ihracat operasyonu"nda yeni gözaltılar
"Hayali ihracat operasyonu"nda yeni gözaltılar
Kaftancıoğlu'na hakaret davasında beraat
Kaftancıoğlu'na hakaret davasında beraat
Sultangazi'de yolda çökme
Sultangazi'de yolda çökme
İstanbul'da 9 mahallede seçim heyecanı
İstanbul'da 9 mahallede seçim heyecanı
Eyüpsultan'da ormanda yangın
Eyüpsultan'da ormanda yangın

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi