Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı sokakta temizlik çalışmaları

İSTANBUL - Esenyurt'ta meydana gelen sel felaketi nedeniyle bodrum ve zemin katlarındaki birçok ev sular altında kalmıştı. Belediye ekipleri su basan evlerdeki eşyaları tek tek çıkardı. Kanalizasyon ekipleri de vidanjörle Pınar Mahallesi 1272 sokakta rögar temizliğine devam ettiler. Rögarlardaki tıkanıklıkları açan ekipler ayrıca tazyikli su ile temizlik yaptı.



Şiddetli yağmur konteyner satışının yapıldığını arazide ise toprak kaymasına neden oldu. Kayma ile birlikte istinat duvarı, park halindeki araçların üzerine devrildi. Toprak altında kalan araçlar hasar tespit çalışması için bekletiliyor.