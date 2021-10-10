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Esenyurt'ta park halindeki 2 TIR alev alev yandı

ESENYURT'ta park halindeki TIR'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen TIR'daki yangın park halindeki başka bir TIR'a daha sıçradı. TIR'lardan biri kullanılamaz hale gelirken diğer TIR'da hasar meydana geldi.  

10 Ekim 2021 Pazar 10:18
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Esenyurt'ta park halindeki 2 TIR alev alev yandı

Yangın, saat 00.00 sıralarında Sultaniye Mahallesi, Sıdıka Cebecioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde park halinde bulunan 34 TF 8127 plakalı TIR'ın kupa kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki 13 KD 836 plakalı TIR'ın dorsesine de sıçradı.  İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan TIR'ları kısa sürede söndürdü. Yanan TIR'lardan biri kullanılamaz hale gelirken diğerinde ise hasar meydana geldi. TIR'ların yanma anları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtTIRParkYangın
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