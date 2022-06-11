Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.543,10
ALTIN
1.029,96
DOLAR
17,11
STERLİN
21,17
EURO
18,02
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli...
Yaşar Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
Yaşar Üniversitesi 2 öğretim...
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi...
Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alacak
Serhat Kalkınma Ajansı Personel...
Mersin Büyükşehir Belediyesi 107 adet taşınmazı kiraya verecek
Mersin Büyükşehir Belediyesi 107...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Esenyurt'ta mobilyacıda yangın

ESENYURT'ta  mobilya dükkanında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dükkan kullanılamaz hale geldi.

11 Haziran 2022 Cumartesi 11:44
Esenyurt'ta mobilyacıda yangın

Yangın, saat 07.30 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi Bağlarçeşme Caddesinde bulunan bir mobilyacıda çıktı. İş yerinin kapalı olduğu saatlerde çıkan yangında, alevler kısa sürede işyerini sardı. Kepenklerden çıkan dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken mobilya dükkanı kullanılamaz hale geldi. Salih Karabulut, “Sabah arkadaşlarımız gelmiş. Sesleri duymuşlar. Bir bakıyorlar ki, içeride yangın var. Durumu itfaiye ekiplerine bildiriyorlar. Kepenkleri kırıp giriyorlar. İtfaiyenin yakın olması büyük avantaj oldu. Yangın büyük değildi, çabuk müdahale edildi" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtMobilyaDükkanIşyeriYangınİtfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eczacıbaşı Holding:  Büyük acı ve üzüntü içerisindeyiz
Eczacıbaşı Holding:  Büyük acı ve üzüntü içerisindeyiz
Tuzla'da "karışımlı akaryakıt" operasyonu
Tuzla'da "karışımlı akaryakıt" operasyonu
Sultangazi'de ekmek almak için evden çıkan kadın geri dönmedi
Sultangazi'de ekmek almak için evden çıkan kadın geri dönmedi
İki mahallede hafriyat isyanı... 
İki mahallede hafriyat isyanı... 
Üsküdar'da otobüs kazası
Üsküdar'da otobüs kazası
Eczacıbaşı Holding: Bülent Eczacıbaşı bölgeye gitti
Eczacıbaşı Holding: Bülent Eczacıbaşı bölgeye gitti
İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 13 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 13 gözaltı
Kadıköy ve Eminönü'nde denizden çıkarılanlar şaşırttı
Kadıköy ve Eminönü'nde denizden çıkarılanlar şaşırttı
 İstanbul Havalimanı'nda 36 kilogram kokainin yakalandığı operasyonlar kamerada
 İstanbul Havalimanı'nda 36 kilogram kokainin yakalandığı operasyonlar kamerada

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi