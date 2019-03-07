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Esenyurt'ta katliam

Esenyurt'ta katliam: 5 ölü

Esenyurt'ta katliam

Esenyurt'ta katliam: 5 ölü

07 Mart 2019 Perşembe 11:39
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Esenyurt'ta katliam

İstanbul DHA 

İstanbul güne katliamla uyandı. Bir yıl önce cezaevinden çıkan şahıs, 3 adreste 2'si öz oğlu olmak üzere 4 kişiyi öldürüp bir kişiye ağır yaralayarak kayıplara karıştı. Ağır yaralı kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

16 yıl önce alacak verecek meselesi yüzünden Başakşehir'de iki kardeşini öldüren şahıs, yaklaşık bir yıl önce cezaevinden çıktı. İki oğlu ile birlikte Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde yaşamaya başlayan şahıs dün gece adeta ölüm kustu. 

Şahıs, 3 adreste 2'si öz oğlu olmak üzere 4 kişiyi öldürüp bir kişiye ağır yaralayarak kayıplara karıştı. Ağır yaralı kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtCinayet
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