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Esenyurt'ta kaçak muayenehaneye baskın

ESENYURT'ta, ruhsatsız olduğu tespit edilen ağız ve diş sağlığı muayenehanesi ile güzellik merkezinde, ülkeye kaçak yollarla sokulduğu belirlenen bakım malzemeleri ile son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ilaç bulundu. Zabıta ekipleri tarafından mühürlenen muayenehanede bulunan bir kişi gözaltına alındı.

22 Temmuz 2022 Cuma 10:03
Esenyurt'ta kaçak muayenehaneye baskın

Esenyurt Pınar Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda ruhsatsız olarak işletilen ağız ve diş sağlığı muayenesi ile güzellik merkezine, dün saat 14.00 sıralarında, polis ve zabıta ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Yapılan incelemelerde kaçak yollarla ülkeye sokulan bakım malzemeleriyle, son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar bulundu. Muayenehanede bulunan bir kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Bakım malzemeleri ve ilaçlara zabıta ekipleri tarafından el konuldu. Rapor tutulduktan sonra iş yeri de mühürledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pınar MahallesiEsenyurtKaçakMuayenehaneAğız Ve Diş SağlığıZabıtaBelediye
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