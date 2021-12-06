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Esenyurt'ta helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Esenyurt'ta daha önceden belirlenen 34 adreste 38 kişiye yönelik sabaha karşı operasyon düzenlendi. Operasyona polis helikopteri havadan destek verirken,  çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

06 Aralık 2021 Pazartesi 09:19
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Esenyurt'ta helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Esenyurt'ta daha önceden belirlenen 34 adresteki 38 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Sultaniye Mahallesinde 4 katlı bir binanın ikinci katına giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyona özel harekat polislerinin yanı sıra hassas burunlu 'Aspar' isimli narkotik köpeğinin de eşlik ettiği görüldü. Operasyon sırasında polis helikopterinin havadan destek verdiği görülürken, baskın yapılan adreslerde bulunan çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtUyuşturucuNarkotikPolisOperasyon
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