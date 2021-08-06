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Esenyurt'ta fabrikada yangın
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Esenyurt'ta fabrikada yangın

06 Ağustos 2021 Cuma 13:13
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Esenyurt'ta fabrikada yangın

İSTANBUL - ESENYURT, Akşemseddin Mahallesi'nde lojistik firmasına ait depoda yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi devam ediyor.

Esenyurt, Akşemseddin Mahallesi 296. sokakta bulunan lojistik firmasına ait 18 bin metrekare büyüklüğündeki depoda saat 12.10 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle iki farklı noktada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzünü kaplayan dumanların çevreden de görüldüğü yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

DHA

Son Güncelleme: 06.08.2021 13:54
Anahtar Kelimeler:
EsenyurtFabrikada Yangın
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