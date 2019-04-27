Esenyurt'ta çatlayan yolda inceleme

Esenyurt Orhangazi Caddesi'nde oluşan çökmeler ve binalardaki çatlaklarla ilgili inceleme sürüyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde dün saat 19.30 sıralarında çökmeler meydana geldi. Yolda oluşan çökmelerin yanı sıra bazı binaların duvarlarında da çatlaklar oluştu. Çevrede bulunan 25 bina boşaltıldı. Burada oturanlar evlerinden tahliye edildi. Ekiplerin çatlayan yol ve binalardaki incelemeleri bugün de devam ediyor. Bölgedeki son durum havadan da görüntülendi. Çökmenin yaşandığı caddenin hemen yanında bir inşaatta temel çalışmasının sürdüğü görüldü. Ali AKSOYER-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI BOZKURT: 6-7 AYDIR DEVAM EDEN BİR KAYMA VARMIŞ

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde çatlaklar ve çökme nedeniyle trafiğe kapatılan Orhan Gazi Caddesi'nde, belediye, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yol üzerindeki çatlağı inceleyen Vali Yerlikaya yetkilerden bilgi aldı.

"ÇOK ACİL BİR DURUM YOKTUR"

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bozkurt, "Sabah Vali Bey ve yetkilerle beraber toplantı yaptık. Geçen sürede elimizdeki verileri değerlendirdik. Elde edilen sonuç şu oldu; çok acil bir durum yoktur, vatandaşlarımız bugün akşama kadar evlerini kullanabilecekler. Ama bu arada belediye olarak biz bu bölgede incelemelerde bulunacağız. Teknik ekiplerimiz şu anda o çalışmaları yapıyorlar. Çalışmalar sonucunda elde edilen sonuca göre akşam tekrar vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Evlerini kullanıp, kullanamayacaklarını onlara bildireceğiz. Vatandaşlar evlerine şu anda gidebiliyorlar. Bu süreçte derin incelemelerin yapılabilmesi için de üniversitelerden heyetler geliyor. Onlarla beraber nihai olarak ne yapılması gerektiğine karar vereceğiz ve sonraki süreci de ona göre belirleyeceğiz" dedi.

"KAZININ NETİCESİNDE UFAK UFAK KAYMALAR OLMUŞ"

Bozkurt, bir gazetecinin, "Bu noktaya nasıl gelindi?" sorusuna ise, "Bu bölgede ne olduğu tam olarak tespit edilmedi. Bir inşaata 2017 yılında bir ruhsat verilmiş. Bu firma yaklaşık 5 ay önce kazılarını yapmış. Vatandaşlarla yaptığımız sohbetler sonucunda, kazının neticesinde ufak ufak kaymalar olmuş. Ama dün saat 4 gibi bana haber verildi. Saat 4'te daha hızlı bir kayma olmuş. Biz de geldik, baktık. Yaptığımız incelemeler sonucunda vatandaşların o gece evde olmaması için uyarılarda bulunuldu. Bir bölümü yakınlarına gitti, bir bölümünü belediyemiz misafir etti" diye yanıtladı.

"6-7 AY ÖNCESİNE UZANAN BİR SÜREÇ"

Kemal Deniz Bozkurt, "15 gün içinde bana ulaşmış her hangi bir ihbar yok. Ama 6-7 aydır devam eden bir kayma varmış ufak, ufak. Binalarda çok yok, daha ziyade zeminde. Zannediyorum kazılar yapılırken, kum zemindeki çekmelerden kaynaklanan bir sorundan bahsediyoruz. Ama size net olarak 'şundan kaynaklanıyor' diyebilmem için yeterince veri elimde yok. Teknik arkadaşlar çalışacaklar, ona göre karar vereceğiz. Kesin bir şey var; bu düne ait, dün yapılan, 10 gün öncesinde yapılan bir işlem değildir. Kesinlikle çok öncelerinde, 6-7 ay öncesine uzanan bir süreç" şeklinde konuştu.

Bozkurt, biz gazetecinin kazıyı yapan inşaat firması ile ilgili temaslarının olup olmadığının sorulması üzerine ise, "Şu anda kesin bir karar yok. Ama yapılan kazıların oluşturabileceği olumsuzlukları önlemek için de şu anda hem toprakla topuklama yapılıyor, hem de orta bölgesine inşai bir destek yapılıyor. Bunları bitirdikten sonra da o bölgeyi tamamen kontrol altına almış olacağız" dedi.