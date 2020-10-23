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Esenyurt'ta bıçaklı kavga: 1 ölü 

ESENYURT'ta biri kadın 2 kişi evine gittikleri Beytulah Çelebi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen kadın Beytullah Çelebi'yi bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Çelebi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelileri kısa sürede yakalayarak sonra gözaltına aldı. 

23 Ekim 2020 Cuma 09:17
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Esenyurt'ta bıçaklı kavga: 1 ölü 

Olay, Battalgazi Mahallesi'nde dün gece saat 22.30 sıralarında yaşandı. Dereboyu Sokakta oturan Beytullah Çelebi evine gelen ve kimliği henüz öğrenilemeyen biri kadın 2 kişi ile tartışmaya başladı. İki taraf arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada evin önüne kadar gelen kadın Beytullah Çelebi'yi bıçakla yaraladı. Aldığı bıçak darbesi sonucu Beytullah Çelebi kanlar içinde kalarak yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Bu sırada olayı gören mahalle sakinleri bir yandan polise haber verdi bir yandan da Beytullah Çelebi'yi kendi imkanlarıyla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Beytullah Çelebi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Çelebi'nin cansız bedeni hastanenin morguna kaldırıldı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Öte yandan, polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Çevik kuvvet ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı mahallede güvenlik önlemi aldı. Mahalle sakinlerinden olayla ilgili bilgi alan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayı öğrenerek Çelebi'nin evine gelen yakınları ise gözyaşı dökerek sinir krizleri geçirdi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin çalışmasıyla kaçan 2 şüpheli kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtCinayet
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