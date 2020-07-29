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Esenyurt'ta belediye otobüsü kundaklandı, 1 gözaltı

ESENYURT'ta gece saatlerinde farklı noktalarda bulunan reklam panosu, eski kıyafetlerin toplandığı kıyafet dolabı ve park halindeki belediye otobüsü kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı. Alev alev yanan otobüs kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 07:52
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Esenyurt'ta belediye otobüsü kundaklandı, 1 gözaltı

Olay, saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bulunan reklam panosu ile Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki ikinci el kıyafetlerin toplandığı kıyafet dolabı ve park halindeki 34 KP 0417 plakalı belediye otobüsünü ateşe verdi. Reklam panosu ile kıyafet dolabındaki yangın büyümeden sönerken kısa sürede alevler otobüsün tamamını sardı. Vatandaşların haber verimsiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan otobüse müdahale etti.

"GECE PARK ETMİŞTİM"

Bir süre sonra yangın söndürülürken otobüsü kullanılmaz hale geldi.  Çevrede araştırma yapan polis ekipleri şüpheli 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli emniyete götürüldü. Olay yerine gelen otobüsün sürücüsü "Gece 00.30 sıralarında otobüsü park ettim. Polis haber verince geldim otobüsün yandığını gördüm" dedi.

ALEV ALEV YANDI

Park halindeki otobüsün yanma anları vatandaşların tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde park halindeki otobüsün alev alev yandığı, itfaiye ekiplerinin de söndürmek için yoğun çaba gösterdiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise itfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürüp soğutma çalışması yaptığı görülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtBelediyeOtobüsYangınKundaklama
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