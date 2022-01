ESENLERE ANTİKA PAZARI İLE GEÇMİŞE YOLCULUK YAPILIYOR

İstanbul’un huzur veren ilçelerinden Esenlerimize bir kültür hizmeti daha yapıldı.

İlk defa geçtiğimiz Cumartesi günü; yani 25 Aralık 2021 cumartesigünü başlayan bu antika pazarı artık her cumartesi Esener’de Esenler Metro Durağı çıkışında benzincinin yanındaki normal pazar yerinde antika pazarı açılmıştır. Avas Antika Pazarı olarak yapılacaktır. Bu antika pazarında eski ile ilgili, nostalji ile ilgili aklınıza gelebilecek her şey alınacak, satılacaktır. Günün akşamında ise açık artırma usulü antika mezadı yapılacaktır Esenlere hem eğlence, hem kültür, hem ekonomik katkı hem sosyal faaliyet olarak katkı sağlayacağımız bu etkinlik için Esenler Belediyesi yetkilileri ve Esener’de merkezi bulunan Tarih ve Nostalji Derneğinin Antika pazarı komisyonu yetkilileri, olağan üstü bir gayret gösterdi. Her türlü sosyal medya ve yerle basın ile duyurusu yapılan Avas Antika Pazarı’nın açılışı için olağanüstü hazırlık yapıldı. Bu konuda Tarih ve Nostalji Derneği Antika Pazarı yetkilileri olan Haşim Albayrak, Ünal Özdemir, Suat Demirel, Demirali Çalışkan, Resul Çalışkan, Hüseyin Atmaca her noktayı didik didik ederek hazırlıklara nezaret ettiler. Yerinde müdahaleler ile ve Belediye yetkililerinin de onlara sınırsız desteği ile hazırlıkları tamamladılar. Bu arada Esenler Son Haber Gazetesi yöneticisi Suat Türkoğlu’da antika pazarının açılması için her alanda etkin oldu. Her aşamada görev aldı. Birçok gazetecinin de katıldığı antika pazarı ile ilgili ulusal tv lerde haberler de yapıldı.

Esenler Sokaklarında dolaşan ve biri belediyeye diğeri Tarih ve Nostalji Derneği Başkan Yardımcısı Ünal Özdemir’e ait olan antika Woswos’lar büyük ilgi gördü.

Cuma gecesinden itibaren büyük bir heyecan ile hazırlıklara başlayan antikacılar, büyük umutlarla tezgâhlarını hazırlamaya başladılar. Ulaşım sorununun olmaması, araba ile dükkânlarının içlerine kadar girebilmesi antikacılar için artı avantaj idi. Belediye yetkilileri özellikle esenler Belediye Başkanı Yardımcısı Dr. Hasan Taşçı ve Esenler Belediyesi Kültür Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu olmak üzere birçok belediye yetkilisi ve özellikle Pazar yetkilisi Mustafa Albayrak yönetimindeki Zabıta Müdürlüğü elemanları da etkin olarak geceli gündüzlü görev aldılar. Birçok görevli orada sabahladı.

Sabahtan itibaren açılışın olacağı 13.30 a kadar yine tüm belediye yetkilileri oradaydı. Temizlik görevlileri, Zabıta görevlileri, Belediye Kültür Bölümü görevlileri orada son hazırlıkları yaptılar. Dış kapı önünde pankart çalışmaları, sahne çalışmaları tamamlandı. Saat 12. 00 den itibaren dışarıdaki sahne alanında Yeşilçam Vokal Grubu sahne aldı. Açılışa kadar daha önce yapılan duyuruların yanında doğrudan vatandaşa bilgi verici ve eğlendirici programlar yapmaya başladı. Saat 13.00 ten itibaren kalabalık yoğunlaştı.

Yeşilçam Vokal Grubu

Esenler Belediyesi ile Tarih ve Nostalji Derneği iş birliğinde Esenler’de ilk defa “Antika Pazarı” kurulmuş olarak ziyaretçilere tarihte keyifli bir yolculuk yaptırdı. Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi Kapalı Pazar Alanı’nda kurulan (Esenler’de Salı Günleri Halk Pazarı yapılan yerde) ilk kez kurulan bu antika pazarında, antika ve ikinci el ürünler büyük ilgi gördü. Pazarın açılış kurdelesini Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Taşçı, Esenler Belediyesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mazhar Bağlı ile Tarih ve Nostalji Derneği Başkanı Haşim Albayrak kesti. Kurdele sonrasında dernek başkanı Haşim Albayrak, açılışı gerçekleştiren Dr. Hasan Taşçı’ya hediyesini verirken başkanın da hediyesinin hazır olduğunu deyince Hasan Başkan o hediyeyi kendisinin verebileceğini demesine rağmen Haşim Albayrak, kendisi de Esenler’de okul müdürlüğü yaptığı dönemlerde başkan Tevfik Göksu’dan bir çok hediye aldığını ve kendisinin pazara geldiğinde hediyesinin ona bizzat takdim edileceğini belirtti.

Avas Antika pazarında yaklaşık 500’e yakın antika satış tezgâhının kurulduğu pazarda ayrıca Esenlerli kadın girişimcilerden oluşan ‘Nar Kooperatifi’ de kurdukları tezgâhta el emeği ürünlerinin satışını gerçekleştirdi.

Programda Hababam Sınıfı’nın gülen çocuğu Tuncay Akça, Hayta İsmail’i Ahmet Arıman ve sınıfın yakışıklı öğrencilerinden Teoman Ayık’ın bir araya gelerek kurduğu ‘Yeşilçam Vokal Grubu’ da en sevilen Hababam şarkılarını seslendirerek ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Programda Esenler’in bağrından yetişen ünlü mehteran Resul Çalışkan yönetimindeki mehteran takımı da büyük beğeni topladı.

Bundan böyle her cumartesi günü, antika mezadının yapılacağı ve sahafların yer alacağı pazar, nostalji severlerin yeni durağı olacak.

Bu antika pazarın ı diğer antika pazarlarından ayıran en önemli özellik sadece Pazar olarak sergilerin açılması, müzik ve konser programlarının yapılması, mezatların yapılması gibi birçok sosyal etkinlik yapılacak olması. Esenler Belediyesi Kültür Müdürlüğü yetkilileri, Tarih ve Nostalji Derneği yetilileri bu alanlarda oldukça deneyime sahip olması nedeniyle antika pazarı yanı sıra kültürel etkinlikler günü de olacak olması Esener’e kültürel değerler katacaktır.

Cumartesi günleri aileniz ile haydi Esener’e. Dışarıdan gelecekler Esenler Metro Durağından inin ve hemen sağa dönerek petrol istasyonunu geçtikten sonraki Pazar kapısını görecekler ve keyifli gün yaşayacaklar İnşallah. Haydi Esenler, Haydi İstanbul. Geçmişe yolculuk var. Siz de yerinizi alın.