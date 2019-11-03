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Esenler'de kaza: 1 ölü

Esenler'de çöp kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti

Esenler'de kaza: 1 ölü

Esenler'de çöp kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti

03 Kasım 2019 Pazar 00:00
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Esenler'de kaza: 1 ölü

İSTANBUL (DHA) 

Esenler'de gece saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın çöp kamyonunun altında kaldı. Kaza sonrası kadın olay yerinde hayatını kaybederken sürücü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı. 

Olay Esenler, Havaalanı Mahallesi'nde gece saat 21:45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Esenler Belediyesi'ne ait çöp kamyonu Gazipaşa Sokakta seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kazayı gören mahalle sakinleri durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Karaağaçlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 

POLİS KAÇAN SÜRÜCÜYÜ GÖZALTINA ALDI

Kaza sonrası sürücü ve temizlik görevlileri, kazaya tepki gösteren mahalle sakinlerinin çöp kamyonuna saldırması sonucu aracı bırakıp olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZ GEÇİRDİ

Hayatını kaybeden kadının yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri sokağın her iki tarafına şerit çekerek olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazaya karışan çöp kamyonu da olay yerinden kaldırılarak otoparka çekildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 

DHA

Son Güncelleme: 03.11.2019 05:54
Anahtar Kelimeler:
KazaEsenler
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