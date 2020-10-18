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Esenler'de kadın cinayeti

ESENLER Otogar Bağlantı Yolunda, yanındaki genç kadınla tartışan bir kişi belinden çıkardığı silah ile önce kadını vurdu.

18 Ekim 2020 Pazar 10:29
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Esenler'de kadın cinayeti

Başından ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada silahlı saldırıyı düzenleyen kişi ise aynı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı genç kadın ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GENÇ KADIN ÖLDÜ, SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Olay Esenler, Otogar Bağlantı Yolunda gece saat 00.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. (18) ile Hazal T. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında tartışma çıktı. İddiaya göre, ikili arasındaki tartışmada Hazal T. bir anda oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başladı. Genç kadın yolun karşısına geçtiği esnada peşinden gelen Mehmet A. belinden çıkardığı tabanca ile Hazal T.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu başından ağır yaralanan Hazal T. kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada silahlı saldırıyı düzenleyen Mehmet A. ise aynı tabanca ile başına ateş ederek yere yığıldı. Yoldan geçen vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Hazal T.'ye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hazal T. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayrıca sağlık ekipleri saldırı sonrası başına ateş eden Mehmet A.'nın da olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS DETAYLI OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI

Polis ekipleri saldırı sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaşanan olay ile ilgili çevredeki görgü tanıklarından da bilgi alan ekiplerin olay yerindeki çalışmasının ardından Mehmet A.'nın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ise çok yönlü sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenlerKadınCinayet
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