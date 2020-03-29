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Esenler'de çekici kamyonet halk otobüsüne çarptı

ESENLER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çekici kamyonet önünde seyreden otobüse ardından da metro hattı ve karayolunu ayıran bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı.

29 Mart 2020 Pazar 08:33
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Esenler'de çekici kamyonet halk otobüsüne çarptı

Kaza saat 20.00 sıralarında Esenler Otogar yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre 34 MU 0186 plakalı çekici kamyonet otogar istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden 34 UH 3489 plakalı İstanbul A. Ş.'ye bağlı halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, metro hattı ve karayolunu ayıran bariyerlere çarptı. Araç sürücüsü kendi imkanları ile araçtan çıkarken yanında bulunan bir kişi araç içinde sıkıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonetin kapısını keserek içeride sıkışan kişiyi kurtardı. Sedyeye alınan yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle otogar istikametinde trafik tamamen durdu. Kaza yapan kamyonetin çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenlerKamyonetOtobüsTrafik Kazası
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