Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
sisli
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1535
ALTIN
412.634
DOLAR
7.1309
STERLİN
9.7659
EURO
8.5301
54 adet taşınmaz kiraya verilecek
54 adet taşınmaz kiraya...
2021 Yılı Aktüerlik Sınavları İlanı
2021 Yılı Aktüerlik Sınavları...
Ordu Ünye Organize Sanayi Bölgesi'ne altyapı işi yaptırılacak
Ordu Ünye Organize Sanayi...
İstinye Üniversitesi 48 akademik personel alıyor
İstinye Üniversitesi 48 akademik...
Ordu-Giresun Havalimanı kafeterya alanı kiralaya verilecek
Ordu-Giresun Havalimanı kafeterya alanı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Esenler'de 7 katlı binada yangın paniği

ESENLER'de 7 katlı bir binanın girişindeki elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle, binada kalan 30 kişiyi itfaiye ekipleri tahliye etti. Dumandan etkilenen 6 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. Yangın sonucu bina içerisinde ve girişinde hasar meydana geldi.

05 Şubat 2021 Cuma 09:24
6 Okunma
Esenler'de 7 katlı binada yangın paniği

Olay, Nine Hatun Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında çıktı. 142. Sokak'taki 7 katlı binanın girişinde bulunan elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinleri oturdukları apartmanın girişinden dumanların yükseldiğini görünce bir süre panik yaşadı. Mahalle sakinlerinin durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, olay yerinde çok sayıda ambulans hazır bekletildi. Polis ekipleri de sokakta güvenlik önlemi aldı. İtfaiye erleri, bir yandan yanan elektrik panosunu söndürdü bir yandan da binada oturan 30 kişiyi tahliye etti. Tahliye edilenler arasında çocuklar ve kadınların bulunduğu öğrenildi. Tahliye edilen kişiler, olay yerindeki ambulanslarda ayakta tedavi edilirken, dumandan etkilenen 6 kişi ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede söndürülen panodaki yangın sonrası, bina girişinde ve içerisinde hasar oluştu.

YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDA

Ayrıca, yangın sırasında yaşanan panik anları da vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde itfaiye ekipleri hem yangına müdahale ediyor hem de bina sakinlerinin tahliyesini yapıyor. Görüntülerin devamında ise sağlık ekiplerinin dumandan etkilenen vatandaşları ambulansa taşıdığı ve ilk müdahaleyi yaptığı görülüyor.

"BİNA GİRİŞİNDE PATLAMA OLUYORDU"

Olayın yaşandığı binanın üçüncü katında oturan Sami Coşkun, yangın nedeniyle binadan 30 kişinin tahliye edildiğini belirterek, "Gece saat 22.00 gibi oldu olay. Biz dışarı çıkmıştık. Binaya girmeye çalıştık. Bina girişinde patlama oluyordu. Binadan, tahmini 30 kişi tahliye edildi. Yangın sonrası panikleyen 3-5 kişi hastaneye gitti ambulansla. Başka da bir şey yok" dedi. 

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İtfaiyeYangınBinaEvEsenler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küçükçekmece'de otomobil metro şantiyesine düştü
Küçükçekmece'de otomobil metro şantiyesine düştü
İnşaat malzemesini at arabasına yükleyip kaçan 3 kadın Üsküdar'da yakalandı
İnşaat malzemesini at arabasına yükleyip kaçan 3 kadın Üsküdar'da yakalandı
İstanbul'un nüfusu 15 milyon 462 bin 452 kişiye geriledi
İstanbul'un nüfusu 15 milyon 462 bin 452 kişiye geriledi
Zeytinburnu'nda karaya oturan gemide dalgıçlar, görüntü alarak inceleme yaptı
Zeytinburnu'nda karaya oturan gemide dalgıçlar, görüntü alarak inceleme yaptı
İstanbul Boğazı'nda av yasağı kalktı
İstanbul Boğazı'nda av yasağı kalktı
İstanbul Valiliği: 76 kişi serbest bırakıldı, 29 kişinin işlemleri sürüyor
İstanbul Valiliği: 76 kişi serbest bırakıldı, 29 kişinin işlemleri sürüyor
Her 60 saniyede bir mobil oyun turnuvası düzenleniyor
Her 60 saniyede bir mobil oyun turnuvası düzenleniyor
FETÖ'nün TSK yapılanmasına 42 ilde operasyon
FETÖ'nün TSK yapılanmasına 42 ilde operasyon
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde 159 kişi gözaltına alındı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde 159 kişi gözaltına alındı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma