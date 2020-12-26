Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1426
ALTIN
456.485
DOLAR
7.5595
STERLİN
10.0892
EURO
9.2192
2020-2021 Bahar Yarıyılı Öğrenci Alım İlanı
2020-2021 Bahar Yarıyılı Öğrenci...
20 personel alınacak
20 personel alınacak
Teknik Eleman Alınacak
Teknik Eleman Alınacak
100 Adet S plaka serisi kiraya verilecek
100 Adet S plaka...
242 öğretim üyesi alınacak
242 öğretim üyesi alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Engin Nurşani deyişlerle son yolculuğuna uğurlandı

Halk müziği sanatçısı Engin Nurşani, Sarıgazi Cemevi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. 

26 Aralık 2020 Cumartesi 16:49
18 Okunma
Engin Nurşani deyişlerle son yolculuğuna uğurlandı

Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani, dün gırtlak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 36 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı için Sancaktepe Sarıgazi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende taziyeleri eşi Dilek Nurşani, annesi Angelika Ayhan, babası Aşık Ali Nurşani kabul etti. Engin Nurşani'nin cenaze törenine Erdal Erzincan, Tolga Sağ, Latif Doğan gibi çok sayıda sanatçısı da katıldı.

Sevenleri Nurşani'yi son yolculuğuna uğurlanırken yalnız bırakmadı. Cenaze töreninde koronavirüsle mücadele kapsamında cemevi görevlileri tarafından sosyal mesafe uyarılarında bulunuldu. Gelen vatandaşların maske kurallarına uydukları görüntülendi. Törende Erdal Erzincan, Tolga Sağ ve halk müziği sanatçıları, Engin Nurşani tabutu başında deyişler söyledi. Nurşani'nin tabutu omuzlarda cenaze arabasına yüklendi. Ardından Engin Nurşani Yenidoğan Mezarlığı'na defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

"9 OCAK DOĞUM GÜNÜYDÜ"

Halk Müziği sanatçısı Latif Doğan, "Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Sanat camiasının başı sağ olsun. Bu mesleğe ilk başladığımızda İstanbul'da beraber yola çıktık. Aynı zamanda Unkapanı'nda beraber durduk. O günden bu güne kadar olan dostluğumuz var. Çok erken kaybettik. Allah ailesine sevenlerine sabırlar versin." dedi.



Engin Nurşani'nin yapımcısı Cafer Özdemir ise, "Engin bana göre çağımızın ozanıydı. Yeni neslin yetiştirdiği en değerli sanatçımızdı. Yapımcı bağımdan önce kardeş bağım vardı." ifadelerini kullandı. Engin Nurşani'nin cenaze törenine Belçika'dan gelen Besim Özşahin, "Kirvesiyim ben. Belçika'dan geliyorum. Çocukluktan beri beraberiz. 9 Ocak doğum günüydü. Bu sene yanında olamayacağız. Ama her zaman yüreğimizde." diye konuştu. Halk Müziği sanatçısı Erdal Erzincan da, "Bu kültürün güzel taşıyıcılarından birisiydi. Güzel sesi hep yankılanacak." şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Engin NurşaniCenaze
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da dev operasyon: Aranan 209 şüpheli yakalandı
İstanbul'da dev operasyon: Aranan 209 şüpheli yakalandı
İstanbul’da mezar karaborsası
İstanbul’da mezar karaborsası
Unutulmaya yüz tutmuş şekerlere ilgi arttı
Unutulmaya yüz tutmuş şekerlere ilgi arttı
Tarihi Yarımburgaz Mağarası, Vlora Han ve Aziz Polyeuktos Kilisesi için zaman daraldı
Tarihi Yarımburgaz Mağarası, Vlora Han ve Aziz Polyeuktos Kilisesi için zaman daraldı
Başakşehir’e çevre dostu belediye hizmet binası
Başakşehir’e çevre dostu belediye hizmet binası
Prof. Ercan: İstanbul depreminin büyüklüğü 6.4 olacak
Prof. Ercan: İstanbul depreminin büyüklüğü 6.4 olacak
Sağlıkçılardan moral zeybeği
Sağlıkçılardan moral zeybeği
İstanbul'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyandı
İstanbul'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyandı
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma