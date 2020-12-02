Engellilere üst geçit engeli

İSTANBUL - Yarın Uluslararası Engelliler Günü.. İstanbul'da engellilere birçok engel bulunuyor. Onlardan biri de Maltepe'de. Maltepe, D-100 Karayolu Küçükyalı mevkiinde bulunan Altıntepe Üst Geçidi'nde yapılan engelli rampası yarım kaldı. Geçidin bir tarafında engelli rampası bulunurken, diğer tarafında rampa ise yarım kaldı. Çevre sakinleri uzun süredir üst geçidin bu durumda olduğunu belirtti.

Yolun karşısına geçmek için üst geçidi kullanan Engin Dinibütün “Biz bunu kaç senedir çekiyoruz. Bir an evvel yapılmasını istiyoruz. Mesala pazar dönüşü zorlanıyoruz. Birisi yardım etmeden pazar aracını merdivenlerden tek başıma zor indiriyorum.Tekerlekli sandalyeye mahkum olan engelli birisi kesinlikle inemez.Ben bu kadar zorlandıktan sonra o nasıl inecek “ diye konuştu.

Üst geçidi kullanan başka bir kişi ise, “Mantık hatası yapılmış herhalde. Buradan çıkıyorsunuz ama aşağıya inemiyorsunuz. Üst geçitten uçulması gerekiyor herhalde. Bunun düşünülmesi gerekiyor “ diye konuştu.