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Engelliler Haliç'te tüplü dalış yaparak denizi temizledi

Çevre etkinlikleri kapsamında engelliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli kurbağa adamlarla Haliç’e tüplü dalış gerçekleştirdi. 5 metre derinliğe dalarak plastik şişe, maske, kasa gibi çöpleri karaya çıkaran vatandaşlar, çevre temizliğinin önemine değindi.

07 Haziran 2022 Salı 15:29
Engelliler Haliç'te tüplü dalış yaparak denizi temizledi

23’üncü Çevre Etkinlikleri kapsamında Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü’nde eğitim alan görme, işitme, fiziksel ve zihinsel engelliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü’ndeki görevlilerle bir araya gelerek anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Önce Bağcılar Belediye başkanı Abdullah Özdemir ve polislerle Haliç’ te botla tur atan engelliler ardından tüplü dalış yaparak denizin dibindeki çöpleri temizledi. Engelliler, “Engelsiz Çevre Dalışı” adı verilen etkinlikte, kurbağa adamlar eşliğinde 5 metre derinliğe daldı. Çevre temizliği üzerine mesaj verildiği etkinlik sonunda katılımcılara sertifika verildi.

DENİZ ALTINDAKİ KİRLİLİĞİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ

Etkinlikte konuşan Bağcılar Belediye başkanı Abdullah Özdemir, “Engellilerimize yönelik duyarlı bir belediyeyiz çok fazla etkinlik yapıyoruz. Çevre etkinliklerine geçen hafta başladık. Bugün amacımız engellilerimize su altı dalışı yaptırarak deniz altındaki kirliliği göstermek. İstanbul uzun kıyısı olan bir şehir. Sahil şeridi uzun İstanbul’da kirli bir deniz istemiyoruz. Bunun mesajını vermek istiyoruz. Vatandaşlarımızı da bu duyarlılığa davet ediyoruz. Denizlerimiz kirlenmesin, temiz kalsın. Görmediğimiz denizin altını da göstermiş olacağız. Denizlerimizi temiz tutarak canlılarımızı da korumuş olacağız” dedi. 

İNSANLARIN DOĞAYA DAHA DUYARLI OLMASI LAZIM

Geçirdiği trafik kazasında bir bacağını kaybeden Tarık Kuru ise “Sembolik bir dalış yaptık, denizden çöpleri çıkardık. Yaşadığımız dünyanın bize gelecek nesillerden emanet olduğunu bilerek insanların çevreye daha duyarlı doğaya karşı daha saygılı olmalarını temenni ediyorum. İnşallah bu dalışımız birilerine sebep olur ve doğayı korurlar. Denizin altında insanların attığı çöpler vardı. Denizden pet ve cam şişeler, metal kutular, plastikler, poşetler çıkardık. Umarımdan bundaki sonraki nesillere daha temiz bir dünya bırakırız” diye konuştu.  

DENİZİN ALTINDAN BİRÇOK ÇÖP TOPLADIK

Görme engelli Hamza Demir de “Daha önce de dalmıştım. Fakat bugün yaptığımız dalışın diğerinden farkı manevi değerinin yüksek olmasıydı. Bugün Çevre Günü için bir dalış gerçekleştirdik. Bir atasözümüz var ‘herkes kapısının önünü temizlerse dünyada kirlilik kalmaz’ diye. Denizin altından farklı cisimlerde birçok çöp topladık. Çoğu da plastikten oluşuyordu. Sahil kenarlarında denize attığımız çöpleri sadece denize attığımızı zannediyoruz ama bilmiyoruz ki bunlar balıklar aracılığıyla bize tekrar geliyor. Çevre temizliğine yönelik insanlara mesaj verdik. Denizin altında birçok çöp vardı ama bunları doğa oluşturmamış insanlar atmıştı.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çevre EtkinlikleriEngellilerHaliçDenizDalışTemizlik
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