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En fazla ziyaretçiyi Topkapı Sarayı çekti

İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerleri arasında en çok ziyaret edilen yer 3 milyon 4 bin 620 ziyaretçiyle Topkapı Sarayı oldu. İkinci sırayı ise 2 milyon 922 bin 37 ziyaretçiyle Ayasofya müzesi aldı. İstanbul'da bulunan müze ve ören yerlerini 2018 yılı içinde toplam 7 milyon 387 bin 680 kişi ziyaret etti. 2017'de bu sayı 4 milyon 884 bin 790 kişi olarak kayıtlara geçmişti. Türkiye'de ise müze ve ören yerlerini ziyaret eden kişi sayısı 28 milyon 169 bin 615 kişi olarak kayıtlara geçti.

En fazla ziyaretçiyi Topkapı Sarayı çekti

İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerleri arasında en çok ziyaret edilen yer 3 milyon 4 bin 620 ziyaretçiyle Topkapı Sarayı oldu. İkinci sırayı ise 2 milyon 922 bin 37 ziyaretçiyle Ayasofya müzesi aldı. İstanbul'da bulunan müze ve ören yerlerini 2018 yılı içinde toplam 7 milyon 387 bin 680 kişi ziyaret etti. 2017'de bu sayı 4 milyon 884 bin 790 kişi olarak kayıtlara geçmişti. Türkiye'de ise müze ve ören yerlerini ziyaret eden kişi sayısı 28 milyon 169 bin 615 kişi olarak kayıtlara geçti.

31 Ocak 2019 Perşembe 17:01
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En fazla ziyaretçiyi Topkapı Sarayı çekti

BİR YILDA ZİYARETÇİ SAYISI 7 MİLYON 659 BİN 869 ARTTI

2018 yılı istatistiklerine Türkiye'de bulunan müze ve ören yerleri ziyaretçi akınına uğradı. 2017 yılı istatistiklerine göre 20 milyon 509 bin 746 olan ziyaretçi sayısı 2018'de büyük artış göstererek 28 milyon 169 bin 615'e yükseldi. Müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı bir yıl içinde ki artış 7 milyon 659 bin 869 olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL 1.SIRADA 

Müze ve ören yerlerini ziyaretçi sayısında il bazında bakıldığında İstanbul 1. sırada yer aldı. 2018 yılında İstanbul'daki müze ve ören yerlerini 7 milyon 387 bin 680 kişi ziyaret etti. Bir yıl öncesine göre yaklaşık 2,5 milyon daha fazla ziyaretçi ağırlayan İstanbul'un en çok ziyaret edilen müzesi Topkapı Sarayı oldu. Topkapı Sarayı 2018 yılı içinde tam 3 milyon 4 bin 620 kişi tarafından ziyaret edildi.. İkinci sırada yer alan Ayasofya müzesi ise 2 milyon 922 bin 37 ziyaretçi ağırladı. 2017 yılında İstanbul'daki müze ve ören yerlerini 4 milyon 884 bin 790 kişi ziyaret etmişti.

TÜRKİYE BİRİNCİSİ TOPKAPI SARAYI

Türkiye'de ziyaret edilen müze ve ören yerleri arasında Topkapı Sarayı birinci, ikincisi ise Ayasofya müzesi olurken üçüncülüğü 2 milyon 817 bin 386 ziyaretçiyle Konya'da bulunan Mevlana müzesi oldu. Denizli'de bulunan Pamukkale ören yeri de 1 milyon 189 bin 529 ziyaretçiyle dördüncü sırada yer aldı. 2018 yılı içinde İzmir'deki Ören yeri müzeleri 2 milyon 476 bin 621 kişi ziyaret ederken, en çok ziyaret edilen yer 1 milyon 555 bin 559 kişiyle Efes harabeleri oldu. 2018 yılı içinde Nevşehir'de bulunan Müze ve ören yerlerini 2 milyon 950 bin 249 kişi, Antalya'dakileri ise 2 milyon 745 bin 301 kişi ziyaret etti. Çanakkale'de bulunan müze ve ören yerlerini ise 2018 yılı içinde 714 bin 52 kişinin ziyaretçi ağırladığı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulTopkapı SarayıKültür Ve Turizm Bakanlığı
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