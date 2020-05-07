Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
'Süper Ay', yarın son kez görülebilecek
'Süper Ay', yarın son kez...
Yunanistan’da oteller Haziran ayında açılacak
Yunanistan’da oteller Haziran ayında açılacak
“Koronavirüs açısından elektronik sigaranın tütünden farkı yok”
“Koronavirüs açısından elektronik sigaranın tütünden...
Yeni bir protokolün yayınlanmasını bekliyoruz
Yeni bir protokolün yayınlanmasını bekliyoruz
Adnan Dalgakıran: Şartların çok değişmesi lazım
Adnan Dalgakıran: Şartların çok değişmesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Maske fiyatı açıklandı!
Kapat

Eminönü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı

Koronavirüs salgınının başladığı günlerde bomboş görüntülenen Eminönü Meydanı eski günlerine dönmeye başladı. Bölgede gün boyu trafik sıkışıklığı yaşanırken, çevrede bulunan otoparklar araçlarla doldu. Salgının ilk günlerinde 4-5 araçla sefer yapan arabalı vapurlar ise tıka basa dolu olarak çalışıyor. Bölge esnafı "Vatandaşda bir rahatlama oldu sanırım. Sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz." dedi. Bölgedeki yoğunluk havadan da fotoğraflandı.

07 Mayıs 2020 Perşembe 16:21
0 Okunma
Eminönü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı

İSTANBUL - Eminönü ve çevresi Koranavirüs salgının ilk günlerinde adeta bomboş kalmıştı. Bugün bölgede daha önce kapalı olan bir çok dükkan açılırken, trafikte oldukça arttı. Eminönü Meydanı'nda gün boyu trafik sıkışıklığı yaşandı. Salgının ilk günlerinde 4-5 araçla sefer yapan arabalı vapurlarda bugün tıka basa dolu olarak seferlerine devam etti. Arabalı vapur kuyruğundaki araç sırası ise hiç eksik olmadı.

Eminönü'nde esnaflık yapan Sinan Korkmaz "Nispeten bir yoğunluk var. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Diğer günlere göre yoğunluk bugün daha fazla. Artık ilaç bulunana kadar virüsle yaşayacağız.  Bu arada sosyal mesafemizi de koruyacağız. Vatandaşlarda bir rahatlama oldu sanırım. Ancak sosyal mesafeyi koruduktan sonra hiç bir sıkıntı olacağını sanmıyorum." dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EminönüYoğunlukEminönü Meydanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sancaktepe'deki hastane inşaatında son durum
Sancaktepe'deki hastane inşaatında son durum
Pendik D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza
Pendik D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza
Bekçiye saldıran şüpheli bacağından vuruldu
Bekçiye saldıran şüpheli bacağından vuruldu
Beşiktaş'ta AVM'de korkutan yangın
Beşiktaş'ta AVM'de korkutan yangın
Kapalıçarşı'da normale dönüş hazırlıkları
Kapalıçarşı'da normale dönüş hazırlıkları
Kuaför ve güzellik salonlarında hazırlıklar başladı
Kuaför ve güzellik salonlarında hazırlıklar başladı
Restorasyon çalışmaları devam ediyor
Restorasyon çalışmaları devam ediyor
THY'den normalleşmede ilk adım
THY'den normalleşmede ilk adım
Atatürk Havalimanı'daki hastane inşaatında son durum
Atatürk Havalimanı'daki hastane inşaatında son durum

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı