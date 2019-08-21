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Eminönü'deki alt geçit esnafı: 100 bin liralık kredi bize can suyu olur

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sosyal medyadan yaptığı "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına, 100 bin liraya kadar sıfır faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz." açıklamaları esnafta memnuniyet yarattı. Eminönü esnafı verilecek krediiler için "Bize can suyu olur" dedi.

Eminönü'deki alt geçit esnafı: 100 bin liralık kredi bize can suyu olur

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sosyal medyadan yaptığı "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına, 100 bin liraya kadar sıfır faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz." açıklamaları esnafta memnuniyet yarattı. Eminönü esnafı verilecek krediiler için "Bize can suyu olur" dedi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:58
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Eminönü'deki alt geçit esnafı: 100 bin liralık kredi bize can suyu olur

İSTANBUL - Cumartesi günü etkili olan sağanak yağışta sel sularının bastığı Eminönü Meydanı'nda bulunan alt geçit esnafı, dükkanlarını temizlerken, kullanılabilecek ürünleri tek tek ayırarak toparlanmaya çalışıyor. Alt geçit yaya trafiğine kapatılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ise alt geçit zemininin bakım ve onarımını yapıyor.  

“BİZE CAN SUYU OLACAK”

Alt geçitte giyim mağazası bulunan Özkan İnce, "Bu inşallah bize bir can suyu olacak. Çabuk faaliyete geçerse olacak tabii. Onun dışında burasının işlemleri çok uzun sürerse yine zarar göreceğiz. Bir an önce burasının faaliyete geçmesi gerekiyor. Verdikleri sözler de can suyu olacak tabii inşallah. Maddiyi geçtik, moralim bozuk. Sürekli bunları yaşamak. Allah razı olsun bu seferki selde bir şeyler yapıyorlar. Önlem almaya çalışıyorlar. Deniz seviyesinin altındayız. Burada sürekli bakım olması lazım. Kontrol edilmesi lazım, çünkü buradan bir sürü insan geçiyor. Açıldıktan sonra insanları korku sarmazsa iyidir" ifadelerini kullandı.

Ayakkabı dükkanı olan Bülent Han da  "Allah razı olsun yardımcı olmaya çalışıyorlar. Teşekkür ederiz. Herkes yardımcı oluyor. İllaki rahatlatacak tabii. Şu an gördüğünüz gibi içerisi bomboş bütün mallar gitti. İnşallah bundan sonra böyle bir şey yaşamayız. Krediye başvuru yapacağız başka türlü dönme şansımız yok.” diye konuştu.

“KREDİYİ KULLANIP SERMAYE YAPACAĞIZ”

Bir başka esnaf Saadettin Çöten ise, "Toparlanmaya, yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Krediyi kullanmayı düşünüyoruz. Çok iyi bir şey. Yardımcı olmaları sevindirici bir şey” dedi. Ayakkabı dükkanı olan bir diğer esnaf ise, "Yardımda bulunmaları esnaf için daha iyidir. En azından zararını karşılamış oluyorsun. Krediyi mecbur kullanmak zorundayız. Tezgahımız bile kalmadı. Malların hepsi telef oldu. Kredi alıp kullanılacak.” şeklinde konuştu.

Bujiteri dükkanı bulunan İlhan Çetinkaya ise, "Sermaye kalmadı. Mecbur krediyi kullanıp sermaye yapacağız. Piyasaya olan borçlarımızı ödeyeceğiz. Öyle devam edeceğiz. En azından bir sermaye bir de faizsiz olduğu için çok iyi olur. Teşekkür ederiz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankSosyal MedyaEminönüAlt GeçitEsnaf
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