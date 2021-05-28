Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1422
ALTIN
524.300
DOLAR
8.5610
STERLİN
12.1531
EURO
10.4294
40 Akademik personel alınacak
40 Akademik personel alınacak
Yapım onarım karşılığında kiraya verilecek
Yapım onarım karşılığında kiraya...
36 dükkanın ihale usulüyle satışı yapılacak
36 dükkanın ihale usulüyle...
12 adet dubleks tatil evi satılıyor
12 adet dubleks tatil...
Akademik personel alımı yapılacak
Akademik personel alımı yapılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ekrem İmamoğlu hakkında iddianame

31 Mart 2019 seçiminin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

28 Mayıs 2021 Cuma 17:29
5 Okunma
Ekrem İmamoğlu hakkında iddianame

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine alenen hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

BASIN AÇIKLAMASINDA HAKARET ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, dönemin YSK Başkanı olan Sadi Güven’in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu anlatıldı .Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusunda;  31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi’nin 6 Mayıs 2019 tarihinde iptal edildiği, yenilenen seçimde İBB Başkanı olarak İmamoğlu’nun yeniden seçildiği, 4 Kasım 2019 günü yaptığı basın açıklamasında ise YSK üyelerine hakaret ettiğinin bildirildiği kaydedildi.

SAVUNMASINDA SERT BİR SİYASİ ELEŞTİRİ OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

İmamoğlu’nun yazılı savunmasında suçlamayı kabul etmediği, hakaret şeklinde bir söylemi olmadığını belirterek, 'söyleminin siyasi bir söylem olup sert bir siyasi eleştiri olduğunu' ileri sürdüğü ifade edildi.

SÖYLEMİNİN TDK SÖZLÜĞÜNDEKİ KARŞILIĞI ANLATILDI

İddianamenin değerlendirme kısmında ise, İmamoğlu’nun Üsküdar’da 4 Kasım 2019 günü basın mensuplarına yaptığı açıklamaya yer verildi. Açıklamadaki sözlerin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki karşılığı da aktarılan iddianamede, İmamoğlu’nun söylemlerinin kurul üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu bildirildi.

YARGITAY KARARI HATIRLATILDI

“Her ne kadar şüphelinin suç tarihi itibariyle İBB Başkanı görevini yürütmekte olduğu görülmekteyse de soruşturma konusu eylemin şüphelinin kişisel suçu olarak değerlendirilmesinde zaruret bulundu” denilen iddianamede, Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin bu soruşturmaya benzer nitelikteki bir olaya ilişkin basın toplantısında üçüncü şahsa hakaret eden bir büyükşehir belediye başkanın eyleminin görevi ile ilgili olmadığından, 4483 sayılı kanun hükümlerinin uygulanamayacağından soruşturma iznine ihtiyaç duyulmaksızın genel hükümlere göre soruşturma yürütülmesi gerektiğinin belirtildiğine dair karar hatırlatıldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianamede İmamoğlu’nun “Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret” suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianame  Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İBB Ekrem İmamoğlu, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluYSKİBBBaşkanşikayetİddianameMahkeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TAKSİM CAMİİ İBADETE AÇILDI
TAKSİM CAMİİ İBADETE AÇILDI
"İSTANBUL'UN, HATTA AVRUPA'NIN EN YÜKSEK YAPISI"
"İSTANBUL'UN, HATTA AVRUPA'NIN EN YÜKSEK YAPISI"
İki hastane arası dronla ilaç taşıyacaklar
İki hastane arası dronla ilaç taşıyacaklar
Yarın açılacak Taksim'deki camide son durum 
Yarın açılacak Taksim'deki camide son durum 
​​​​​​​Aldattığını düşündüğü için öldürmüş
​​​​​​​Aldattığını düşündüğü için öldürmüş
İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon
İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın en üst katında yangın: 1 ölü 
Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın en üst katında yangın: 1 ölü 
İstanbul'da dev operasyon: Aranan 162 şüpheli yakalandı
İstanbul'da dev operasyon: Aranan 162 şüpheli yakalandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma