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Edirnekapı Şehitliği'nde buruk Babalar Günü

BABALAR Günü Edirnekapı Şehitliği'nde buruk kutlandı. Mezar başında yakınlarını anan şehit yakınları duygusal anlar yaşadı. Mezarlara mektup bırakan iki öğrenci ise şehit ailelerine yalnız olmadıklarını hatırlatmak istedi.

19 Haziran 2022 Pazar 17:11
Edirnekapı Şehitliği'nde buruk Babalar Günü

Babalar günü tüm yurtta sevinçle kutlanırken, Edirnekapı Şehitliği'nde duygusal anlar yaşandı. Şehit aileleri sabah saatlerinden itibaren şehitliğe gelerek kabristanların başında dualar etti, Kuran-ı Kerim okudu. Şehit ailelerinin yanı sıra öğrenciler Merve Nur Gültekin ve Sümeyye Demir ise Babalar günü sebebiyle hazırladıkları mektupları şehit mezarlarına bırakarak, şehitlerin ve ailelerinin unutulmadığını ve onların yanında olduklarını hissettirmek için yaptıklarını belirttiler.


"AİLELERİN GÜLÜMSEMESİ EN BÜYÜK HEDİYE OLUYOR"    

Sümeyye Demir mektupları şehitlerin unutulmadığını göstermek amacıyla kabristana bıraktıklarını ifade ederek "Arkadaşımla birlikte güzel fikirler üretmeye başladık ve baktık ki şehit ailelerimizin çok hoşuna gidiyor. Bu sebeple başladığımız bu yolda hiç bozmadan devam ediyoruz. Özel günlerde mektuplar yazmaya başlıyoruz. Şehitlerimizin fotoğraflarını çıkartıp üstlerine yapıştırıp, şehitlerimizin başucuna bırakarak veya ailelerimize vererek bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Her zaman biz onların bir adım ötesindeyiz, bir telefonun arkasındayız öyle bilsinler. Ailelerdeki tepkiler çok güzel. Böyle güzel tepkiler gelmesi ve dualar edilmesi bizim çok hoşumuza gidiyor. Ben kendim de bir polis adayı olarak böyle bir etkinlikte bulduğum için çok mutluyum. Onların bir gülümsemesi bizim için dünyanın en büyük hediyesi oluyor. Bu yüzden aldığımız tepkiler çok güzel. Ben beş senedir yapmaya çalışıyorum" dedi.


"HER DAİM YANLARINDA OLACAĞIZ"

Merve Nur Gültekin "Aziz kahramanlarımızın unutulmaması için mektuplar yazmaya karar verdik. Ben de beş altı sene önce bayramda başladım. Ailelerin mutluluğu, sevinci bizim de sevincimiz. Onların üzüntüsü bizim de üzüntümüzdür. Onlar bu vatan uğruna oğullarını, eşlerini şehit verdi. Her daim yanındayız onların. Asla unutulmayacaklar, asla haklarını ödeyemeyiz. Biz mektup yazıyoruz ama mektup yazmakla yetmiyor. Ne yapsak ne etsek. Her daim yanlarındayız asla unutulmayacaklar. Ben bu sene yeni bir şehit törenine ilk defa katıldım. 'O ailenin acısı bizim de acımızdır' deyip her daim yanlarında olacağız. Ben ilk başta bir bayram günü şehit polislerin mezarına geldim. Daha sonra arkadaşımla sosyal medyada tanışıp böyle ilerlettik. İlk etkinliğimiz polis haftasında aziz şehitlerimizin isimlerini yaşatmak için polislerimize mektup yazdık, onlara verdik. Onların gözlerinde parlayan şeyleri görmek bizi de mutlu etti. Hepsinin çok güzel dualarını aldık" diye konuştu.


"O GELEMEDİ BİZ GELDİK"

Tek oğlu olan Enver Yorulmaz'ın Tunceli'de 18 arkadaşı ile birlikte çatışmada şehit düştüğünü belirten Yusuf Yorulmaz, "Evlat acısı zor tabi, bugün Babalar Günü. Özel günler bize acı veriyor. Yani ben de isterim oğlum gelsin, benim elimi öpsün. Ama kader işte kısmet olmadı. Allah'ın dediği olur yani. Biz geldik. O gelemedi, biz geldik, yıkıyoruz, temizliyoruz. Zaten her cuma buradayız. Her pazar ve cuma günleri geliriz. Çocuğumuzu ziyaret ederiz. Her şey vatan için diyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Edirnekapı ŞehitliğiBabalar Günü
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