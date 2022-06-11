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Eczacıbaşı Holding: Bülent Eczacıbaşı bölgeye gitti

İtalya'da helikopterin radardan kaybolması üzerine araştırma sürüyor. Eczacıbaşı Holding dün  sabah saatlerinde kayıp helikopterde 4 çalışanının olduğunu açıklaması yaptı. Öte yandan Eczacıbaşı Holding'e ait bir helikopter 5 yıl önce Beylikdüzü'nde düşmüştü.

11 Haziran 2022 Cumartesi 11:40
Eczacıbaşı Holding: Bülent Eczacıbaşı bölgeye gitti

İtalya'da radardan kaybolan helikopterin bulunması için çalışmalar sürdürülürken Eczacıbaşı Holding'ten bir açıklama daha yapıldı.

Açıklamada, "İtalya'da Modena civarında radardan kaybolan ve içinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzda görev yapan dört arkadaşımızın da bulunduğu helikopteri arama çalışmaları, geniş bir ekip tarafından sürdürülüyor. İtalyan yetkililerin verdiği bilgiye göre arama çalışmaları, helikopterden en son alınan sinyaller ve güzergah doğrultusunda havadan helikopter ve dronelar, karadan ise resmi ve sivil arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabaları ile yürütülüyor. Bölgeye giden Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve üst düzey yöneticilerimiz, Büyükelçimiz Ömer Gücük ile birlikte arama çalışmalarını yakından takip ediyorlar. Tüm dualarımız, arkadaşlarımızdan gelecek iyi bir haber için" ifadelerine yer verildi.

5 YIL ÖNCE TELEVİZYON KULESİNE ÇARPARAK DÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan Eczacıbaşı Holding'e ait Sikorsky'nin S-76C tipi helikopter, 10 Mart 2017'de Atatürk Havalimanı'ndan Bozüyük'e gitmek için kalkış yaptıktan sonra sisin de etkisiyle Büyükçekmece'deki televizyon kulesine çarparak düşmüştü. Kazada pilotlar Alaattin Nacar ile Ahmet Bulut ve yolcular Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Aleksandr Vanin, İgor Kochergin, Luidmila Chuprova ve Elena Badgaran hayatını kaybetmişti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eczacıbaşı HoldingBülent EczacıbaşıİtalyaHelikopterKayıpAramaKaza
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