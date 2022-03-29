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Dünyanın gözü bu toplantıda

Dünya basınının gözü Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında bugün yapılan toplantıya çevrildi.

29 Mart 2022 Salı 10:43
Dünyanın gözü bu toplantıda

Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeleri çok sayıda yabancı gazeteci takip etmeye devam ediyor. Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde toplandı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Görüşmeleri çok sayıda yabancı gazetecinin de takip ettiği görüldü.

Rusya ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi 

Müzakere masasına oturacak Rusya ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşması yaptığı müzakerede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da heyetlerle aynı masada bulunacak. 

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından daha önce de defalarca kez müzakere masasına oturan iki ülkenin heyetleri bu sefer İstanbul'da biraraya geldi. Dün İstanbul'a gelen heyetler, bugün saat 09.00 gibi kaldıkları otellerden ayrılarak Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'ne geldi. Heyetlerin bir araya gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da buraya gelerek iki ülkenin temsilcilerine hitap etti. Erdoğan, konuşmasının ardından çalışma ofisinden ayrılırken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu müzakere masasındaki heyetlere eşlik etti. Öte yandan görüşmelerin yapılacağı yerde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaUkraynaSavaşMüzakereİstanbulDolmabahçe Sarayı
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