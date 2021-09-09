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Dünyanın en iyi 10 havalimanı sıralamasında İstanbul Havalimanı ikinci oldu

09 Eylül 2021 Perşembe 13:28
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Dünyanın en iyi 10 havalimanı sıralamasında İstanbul Havalimanı ikinci oldu

İSTANBUL - New York merkezli Travel andLeisure Dergisinin “World’s Best Awards 2021” anketinde  İstanbul Havalimanı 91.17 puanla "Dünyanın en iyi 10 havalimanı” arasında ikinci sırada yer aldı.  

Travel andLeisure Dergisi’nin okuyucu oylarıyla belirlenen anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı; Incheon (Kore), Dubai, Hamad (Katar), Tokyo (Japonya), Hong Kong, Narita (Japonya), Zürih (İsviçre) ve Osaka (Japonya) gibi havalimanlarını geride bırakarak Changi Havalimanı’nın ardından ikinci sırada yer aldı.  Oylamada ilk sırada olan Singapur Changi Havalimanı’nın 93.45 puan alırken, İstanbul Havalimanı 91.17 puan verildi. Dünyanın en iyi 10 uluslararası havalimanı kategorisinde, erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendirmeler yapılıyor ve sonuçlar bu kriterlere göre açıklanıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Travel AndLeisure DergisiWorlds Best Awards 2021Istanbul Havalimanı
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