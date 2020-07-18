Dünya Güzellik Kraliçeleri yetim kaldı

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Miss Model of The World (Dünya Mankenler Kraliçesi) yarışmasının kurucusu Çevik Süha Alpaylı askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün (Carşamba) ailesi ile birlikte tatilini geçirmekte olduğu Çanakkale de çoklu organ yetmezliği sebebi ile hayata gözlerini yuman Alpaylı İstanbul Zincirlikuyu mezarlığında gerçekleştirilen askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı. Pandemi nedeni ile az sayıda bir kalabalığın olduğu cenaze töreninde gelen misafirlerin pandemi kurallarına uygun davrandığı ve herkesin maske taktığı gözlendi. Bir dönemin ünlü mankenlerinden ve aynı yarışmanın kraliçelerinden Sibel Tan, Sibelözünlü, Canan Mutluer ve yarışmanın Türkiye delegesi Barbaros Yüksel’de cenazeye katılan tanıdık isimler oldular.

Manken ve moda dünyasında üzüntü yaratan ölüm haberi sosyal medyada da çok konuşuldu. Alpaylı’nın emekli olmadan önce deniz subayı olması nedeni ile Türk bayrağına sarılan tabut ile askeri tören eşilinde yaplıldı. 88 yaşında olan Alpaylı 1988 yılından bu yana Türkiye ve Dünya Mankenler yarışması organizasyonunu düzenlemekteydi. 2005 yılından bu yana Çin’de gerçekleşen organizasyon tüm dünyada kabul görmüş bir Türkiye Markası özelliğini taşıyor.