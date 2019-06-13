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Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde motosiklet kazası: 1 ölü
Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde motosiklet kazası: 1...

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde motosiklet kazası: 1 ölü

Dolmabahçe- Bomonti tüneli’nde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet tünelin duvarına çarptı.

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde motosiklet kazası: 1 ölü

Dolmabahçe- Bomonti tüneli’nde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet tünelin duvarına çarptı.

13 Haziran 2019 Perşembe 09:17
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Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde motosiklet kazası: 1 ölü

Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken Beşiktaş- Bomonti Tüneli yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kaza Dolmabahçe- Bomonti Tüneli’nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Beşiktaş’tan Bomonti istikametine seyir halinde olan motosiklet, sürücüsünün hakimiyetinden çıktı. Savuran motosiklet tünelin duvarına çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle Dolmabahçe-Bomonti Tüneli trafiğe kapatıldı. Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından ceset Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan Dolmabahçe-Bomonti Tüneli yeniden araç trafiğine açıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DolmabahçeBomontiTünelMotosikletKazaTrafik Kazası
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