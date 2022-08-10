Dolandırıcılar araç kiralama sitelerini taklit ediyor 

Dolandırıcıların son hedefi, araç kiralama sektörü oldu. Bahar ve yaz aylarının gelmesiyle artan araç kiralama taleplerini fırsat bilen kötü niyetli kişiler, bilinen markaların internet sitelerini kopyalayarak oluşturdukları sitelerle yüzlerce kişiyi dolandırdı. Nisan ayında Balıkesir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda araç kiralamak isteyen 2 bin kişiyi 5 milyon TL dolandıran bir çete çökertilirken, geçtiğimiz ay da 8 şüphelinin aynı yolla 900 bin TL haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.

Konuyla ilgili gelişmeleri değerlendiren AVEC Rent a Car CRM, Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Uğur Yılmaz, “Dolandırıcılar daha çok tanınmış araç kiralama markalarının internet sitelerini kopyalama yöntemine başvuruyor. Araç kiralamak isteyenlerin bir anlık dikkatsizliği, önemli finansal kayıplara sebep olabiliyor” dedi.

“KURUMSAL ŞİRKETLER EFT, HAVALE YA DA NAKİT ÖDEME TALEP ETMEZ”

Araç kiralama işlemlerinde kredi kartı kullanıldığını belirten Uğur Yılmaz, “Kurumsal şirketler kullanıcılardan EFT, havale ya da nakit ödeme gibi taleplerde bulunmaz. Tüm ödeme işlemleri SSL sertifikasına sahip ortamda, kredi kartıyla gerçekleştirilir. Kurumsal araç kiralama şirketlerinin destek ve iletişim kanalları da 444’lü numaralardır. Kurumsal firmalar WhatsApp hattı üzerinden para talep etmez, buradan yazışarak başkaları adına havale/EFT gibi yollarla ödeme istemez” dedi.

Dolandırıcıların piyasa fiyatının çok altında fiyatlarla insanları kandırmaya çalıştıklarını aktaran Uğur Yılmaz, araç kiralamadan önce farklı firmaların fiyatlarının araştırılması da dolandırıcıları fark etme konusunda yardımcı olabilir” diye konuştu.

“DOĞRULANMIŞ SİTELER TERCİH EDİLMELİ”

Araç kiralamak isteyenlerin çoğunlukla arama motorlarını kullandıklarını ve bu durumu fark eden dolandırıcıların arama motorlarında üst sıralarda görünmek için özel yöntemlere başvurduğunu hatırlatan Uğur Yılmaz, “Araç kiralama işlemini internet üzerinden gerçekleştirmeyi planlayanların, kullandıkları web adresinin doğruluğunu kontrol etmesi gerekiyor. Bunun için, Ticaret Bakanlığı bünyesinde yer alan E-Ticaret Bilgi Platformu'ndaki sorgulama bölümüne başvurulabiliyor. https://www.eticaret.gov.tr/ adresinden girilerek anahtar kelimeyle yapılan arama sonuçları içinde, doğrulanmış site sütununda yeşil tiki gören kullanıcılar, içleri rahat bir biçimde alışveriş yapabilir. Doğrulanmış site ibaresi, söz konusu web adresinin internetten alışveriş yapan tüketicileri korumak ve e-ticaret firmalarının bilgilerini kayıt altına almak için oluşturulmuş Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine (ETBİS) kayıtlı olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu şekilde arama yapılarak, tercih edilecek markanın kayıtlı ve gerçek internet sitesi adresi de görülebiliyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde 20 şubeyle hizmet verdiklerine dikkat çeken Uğur Yılmaz, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü bir seyahat platformunda Müşterilerin Favorisi ödüllerinde, müşterilerin oylarıyla dört şubemizle dünya birincisi olduk. Gerek bireysel gerekse kurumsal müşterilerimize en konforlu ve hızlı hizmeti, en yüksek müşteri memnuniyetiyle sunuyoruz. Her segmentten otomobilin bulunduğu filomuzla, ülkemiz ekonomisine 40 yıldır katkıda bulunan Paşalı Grubu'nun deneyimiyle çalışıyoruz. Hijyen ve temizlikte dünya standartlarını izlerken, ETBİS’e kayıtlı internet sitemiz ile araç kiralamayı kolaylaştırıyoruz.”