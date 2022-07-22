Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.536,86
ALTIN
983,81
DOLAR
17,77
STERLİN
21,22
EURO
18,05
İzmir ve Manisa'da Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
İzmir ve Manisa'da Vakıf...
Polis Akademisi Başkanlığı 2.500 öğrenci alacak
Polis Akademisi Başkanlığı 2.500...
Didim Belediyesi 25 adet “P” Plakayı kiraya verecek
Didim Belediyesi 25 adet...
Turizm alanları yatırımcılara tahsis edilecek
Turizm alanları yatırımcılara tahsis...
Hacettepe Üniversitesi akademik personel alımı yapacak
Hacettepe Üniversitesi akademik personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Doğa Kampı'na büyük ilgi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, çocuklara yönelik eğlenceli etkinlik ve projelerini sürdürüyor.

22 Temmuz 2022 Cuma 12:15
Doğa Kampı'na büyük ilgi

Geçtiğimiz yıl velilerin ve çocukların büyük beğenisini toplayan ve 4 bin 21 çocuğu ağırlayan Doğa Kampı etkinliği, okulların tatile girmesiyle birlikte bu yıl yeniden başladı. 9-15 yaş arası çocukların katılım sağlayabildiği Doğa Kampı, bu sene iki ay boyunca devam edecek ve iki farklı lokasyonda gerçekleştirilecek. 2021'den farklı olarak bu sene bir gece konaklamalı kamp da organize eden Spor İstanbul, 12-15 yaş arası çocukların katılabileceği bu kampı Şile'de düzenleyecek. Günübirlik kamplar ise Çekmeköy'de bulunan Nişantepe Orman Park'ta yapılacak. Çocuklara erken yaşta sorumluluk duygusu, takım ruhu ve sportif bilinç kazandırmak amacıyla düzenlenen Doğa Kampı, aynı zamanda çocukların teknik becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor. Doğa Kampı'nda verilen eğitimler çocuklara çevreye karşı duyarlı olmayı, kötü alışkanlıklardan uzak durmayı, dayanışma, hoşgörü ve yardımlaşmayı bir arada yaparak ve yaşayarak öğretiyor. 

GÜNÜBİRLİK VE KONAKLAMALI KAMP SEÇENEKLERİ

Çocukları doğa kampında birbirinden eğlenceli ve hareket dolu etkinlikler bekliyor. Günübirlik Doğa Kampı'nda; tırmanma, oryantiring, bisiklet, doğada yaşam ve drama eğitimleri verilecek. Bunun yanı sıra çocuklar, macera parkı, survivor parkuru gibi çeşitli fiziksel aktivitelerle keyifli vakit geçirme imkanı bulacak. Konaklamalı Doğa Kampı'nda ise navigasyon, preferik bakış, ateş yakma atölyesi, barınak atölyesi, doğada su üretme atölyesi, buz kırıcı aktivitesi, doğada kayıp vaka çalışması, doğada yaşıyoruz takım çalışması ve temel kampçılık eğitimleri verilecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul Büyükşehir BelediyesiİBBSpor İstanbulçocukKampEtkinlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marmara'da denizkestanesi artışıyla gelen tehlike sinyali
Marmara'da denizkestanesi artışıyla gelen tehlike sinyali
Beykoz'da olaylı yıkım
Beykoz'da olaylı yıkım
Esenyurt'ta kaçak muayenehaneye baskın
Esenyurt'ta kaçak muayenehaneye baskın
Arnavutköy'de minibüste 29 göçmen yakalandı
Arnavutköy'de minibüste 29 göçmen yakalandı
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul'da 4 ilçede çayır tırtılı alarmı; 25 bin dekarlık alanda etkili oldu
İstanbul'da 4 ilçede çayır tırtılı alarmı; 25 bin dekarlık alanda etkili oldu
İstanbul'da ayçiçeği tarlalarına 'çayır tırtılı' zararı
İstanbul'da ayçiçeği tarlalarına 'çayır tırtılı' zararı
Şişli'de yabancı uyruklu kadın otelde ölü bulundu
Şişli'de yabancı uyruklu kadın otelde ölü bulundu
Otogarda bayram dönüşü yoğunluğu
Otogarda bayram dönüşü yoğunluğu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول