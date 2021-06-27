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Direğe makas atamadı!

Esenyurt D-100'de makas atan sürücü direğe çarptı: 2 yaralı

27 Haziran 2021 Pazar 16:44
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Direğe makas atamadı!

İSTANBUL (DHA)

Esenyurt'ta D-100 üzerinde bir otomobil sürücüsü yolda makas atarak ilerlerken aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Esenyurt D-100 Karayolu Haramidere Metrobüs Durağı mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Bir araç sürücüsü iddialara göre makas atarak ilerliyordu. Makas atan otomobil şoförü yol üzerindeki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan iki kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtKaza
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