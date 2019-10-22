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Depremde zarar gören veteriner fakültesi yarın 16 konteynerde hizmete başlıyor

Silivri açıklarında 26 Eylül’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ardından tespit edilen risk nedeniyle hizmete kapatılan İstanbul Üniversitesi (İÜC) Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi yarın konteynerlerde hizmet vermeye başlayacak. Hayvan hastanesi için getirilen konteyner sayısı 16’ya ulaştı.

Depremde zarar gören veteriner fakültesi yarın 16 konteynerde hizmete başlıyor

Silivri açıklarında 26 Eylül’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ardından tespit edilen risk nedeniyle hizmete kapatılan İstanbul Üniversitesi (İÜC) Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi yarın konteynerlerde hizmet vermeye başlayacak. Hayvan hastanesi için getirilen konteyner sayısı 16’ya ulaştı.

22 Ekim 2019 Salı 10:32
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Depremde zarar gören veteriner fakültesi yarın 16 konteynerde hizmete başlıyor

İSTANBUL - İÜC Rektörlüğü, 26 Eylül’den sonra aldığı karar doğrultusunda üniversitenin Avcılar Kampusü’nde bulunan Veteriner Fakültesi ile Meslek Yüksek Okulu’nun yanı sıra yılda yaklaşık 60 bin hayvana klinik hizmeti veren Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi de 2 Ekim’de alınan kararla kapatıldı. Veteriner Fakültesi’nin Büyükçekmece’deki İÜC Kampusü’nde eğitime devam etmesi planlanırken, hayvan hastanesinin konteynerlerde faaliyetlerine devam etmesi kararlaştırıldı. Kızılay ile yapılan görüşmelerde, 2011 Van Depremi’nde kullanılan 6 konteyner geçen hafta Avcılar’a getirilerek İÜC Kampusü’ndeki tenis kortuna yerleştirildi. Sipariş edilen 10 yeni konteyner de dün sabah getirilerek aynı alana monte edildi. Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Kaşıkçı, çalışmaları yerinde izlerken, mevcut binaların akıbetinin henüz belli olmadığını, durumun netleşmesi ardından binaya geçici olarak yerleşeceklerini veya kısmen tedaviye, eğitime devam edeceklerini söyledi. Prof. Dr. Kaşıkçı, DHA muhabirine şöyle dedi:

“Merkez laboratuvar, eczanemiz, radyoloji ünitemiz; MR, tomografi ünitemiz, halen kullanılmayan hastane binasının içinde. Onları nasıl kullanabileceğimiz üzerinde çalışıyoruz. Onlar için de bir alan oluşturup, yer yapıp bunları oraya taşımayı düşünüyoruz. Buradaki tedaviye ve Büyükçekmece  kampusümüzdeki eğitime 23 Ekim Çarşamba günü başlayacağız. Hazırlıklarımızı yaptık, dersliklerimizi hazırladık. Eğitim ile birlikte hayvan hastanesindeki faaliyetler başlayacak. Halkımıza, hayvanseverlere ilan ediyoruz; 23’ünden itibaren burada normal hizmetlerimize başlıyoruz. 10’u yeni, diğerleri Kızılay’ın Van depreminde kullandığı 6 konteynerdeki bütün altyapı hizmetleri önümüzdeki hafta sonunda tamamlanır hale gelecek.  Mutlaka sıkıntılar devam edecek. Konteynerde hizmet vermek zor. Ama bunun üstesinden geleceğiz. Çünkü bizim bu sıkıntıları aşmaya gönüllüyüz. Yapmak zorundayız ve yapacağız.”

Dekan Prof. Dr. Güven Kaşıkçı, İÜC Rektörlüğü’nün desteği ile bu sıkıntılı günlerde ciddi hizmet vermeye çalıştıklarını vurgularken, “Burada desteğe ihtiyacımız var. Vatandaşımızın, halkımızın, hayvanseverlerin bize destek olmasını bekliyoruz. Çünkü bu işi hayvanlar için, tedavilerini yapacak hekimlerin eğitimi için yapıyoruz. Devletimiz çok büyük. Mutlaka her türlü imkanı sağlıyor. Ancak, vatandaşımızın da elini atmasının yararlı olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Depremde Zarar Gören Veteriner FakültesiSilivri
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