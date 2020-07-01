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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 94. yıl dönümü kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 94. yıl dönümü Beşiktaş’ta yapılan törenle kutlandı. Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı’nın bulunduğu alanda yapılan tören, koronavirüs önlemleri çerçevesinde sınırlı katılımla ve sade bir şekilde gerçekleştirildi.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:40
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 94. yıl dönümü kutlandı

İSTANBUL - Covid-19 salgını nedeniyle 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 94. Yıl dönümü kutlamaları bu yıl sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek bir törenle gerçekleşti. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu, İBB Başkanvekili Hüseyin Aksu, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Deniz Müzesi Komutanı Deniz Albay İlyas Gültaş, Kıyı Emniyet Genel Müdürü Durmuş Ünüvar ve Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran katıldı. Resmi tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tamamlandı. Törenin ardından, katılımcılar Barbaros Hayreddin Paşa’nın türbesini ziyaret ederek, Kur’an-ı Kerim tilavetini dinledi ve türbeye çiçek buketi bıraktı. Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı ekipler de türbe girişinde dezenfektan ve maske dağıttı. Protokol üyeleri daha sonra Beşiktaş sahilde Kıyı Emniyet Müdürlüğü’ne ait gemilere binerek denize çiçek bıraktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisleri, İstanbul Boğazı’nda gösteri yaparken Kıyı Emniyet Müdürlüğü’ne ait bir gemi de su takı oluşturdular.
 

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı şu sözlerle kutladı:

‘’Deniz kenti Beşiktaş’ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızı kutladık. Bu özel günde, başta denizcilerimiz olmak üzere tüm halkımızın bayramını kutlarken tarihimize iz bırakan tüm denizci kahramanlarımızı ve denizlerde hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum.’’

DHA

Anahtar Kelimeler:
1 Temmuz Denizcilik Ve Kabotaj BayramıBeşiktaşİstanbulBarbaros Hayreddin Paşa Anıtı
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