DenizBank ve Belbim’den İstanbullulara kolaylık

İSTANBUL

DenizBank ile Belbim AŞ'nin gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, DenizBank müşterisi olsun ya da olmasın tüm istanbulkart kullanıcıları, cep telefonlarına indirdikleri fastPay uygulamasına diledikleri kredi kartını ekleyerek, hiçbir ek ücret ödemeden, kolay, masrafsız ve hızlı şekilde istanbulkart’larına para yükleyebilecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, DenizBank, insan hayatını kolaylaştıran uygulama ve hizmetlerin içeriğini, gerçekleştirdiği iş birlikleri ile zenginleştiriyor. Bu kapsamda Belbim AŞ ile, DenizBank müşterisi olsun olmasın, istanbulkart’ına dolum yapmak isteyen herkesin fastPay üzerinden zaman ve mekandan bağımsız, hiçbir ek ücret ödemeden, cepten kolaylıkla yükleme yapabileceği bir ortaklığa imza atıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Belbim AŞ, büyükşehirin akıllı şehircilik vizyonu ve inovatif çözümlerle hayatı kolaylaştırma anlayışına istanbulkart mobil uygulaması ile katkı sağlıyor. istanbulkart’ı bir ulaşım kartı olmanın ötesine taşıyan Belbim AŞ’nin yenilikçi uygulaması sayesinde istanbulkart alışverişte de kullanılabilecek bir elektronik para kartına, ödeme aracına dönüştürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, Belbim AŞ ve DenizBank arasında gerçekleştirilen iş birliği sayesinde istanbulkart mobil uygulamasının yanı sıra artık fastPay uygulamasıyla da istanbulkart’a yükleme yapılabilecek. Bu hizmet sayesinde, alternatif ödeme yöntemleri ile daha fazla kullanıcıya ulaşılması hedefleniyor.

İş birliği kapsamında, Yakın Alan İletişim (NFC) özelliği bulunan Android işletim sistemli telefon sahipleri, istanbulkart’larını telefonlarına dokundurarak saniyeler içinde yükleme yapabilecek. Sektörde bir ilk olan bu özelliğin yanı sıra, istanbulkart kullanıcıları DenizBank dışında diğer bankalara ait kredi kartlarını da fastPay’e ekleyerek, hiçbir komisyon ödemeden, masrafsız şekilde yüklemelerini gerçekleştirebilecek.

“fastPay herkes için her yerde ödeme kolaylığı sağlıyor”

DenizBank Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan, müşterilerinin ihtiyaçlarından yola çıkan, hayatlarına fayda sağlamaya dönük bir inovasyon anlayışı benimsediklerini, bu doğrultuda teknolojinin son imkanlarını mümkün olduğu kadar çok insanın cebine ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Dünyanın ilk handsfree ödeme imkanı sunan, Türkiye'de ilk defa bir bankanın kendi müşterisi olmayan, hatta banka hesabı bulunmayan kullanıcılara cep telefonundan para gönderme imkanı sağladığı, bugün itibarıyla 2,5 milyon kişinin cebine ulaşmış fastPay ile tek bir hayalimiz var; daha fazla kişinin hayatına olumlu yönde temas ederek kolaylaştırmak. Anlaşmamız ile fastPay kullanıcıları hiçbir masraf ödemeden, diledikleri zaman, diledikleri yerde, sıra bekleme kaygısı gütmeden ve hatta sadece kartlarını telefona dokundurarak istanbulkart yüklemelerini kolayca yapabilecek. Bu sayede özellikle İstanbulluların ulaşımdaki dertlerine bir nebze çare olmayı hedefliyoruz. Hatta bir sürprizimiz daha var. istanbulkart yüklemesini fastPay’den gerçekleştiren ilk 100 bin kişiye 10 TL hediye ediyoruz. İddialıyız, herkesi fastPay ile bambaşka bir tecrübeyi yaşamaya davet ediyoruz.”

Yükleme nasıl yapılır?

NFC özelliği bulunan Android işletim sistemli telefona sahip kullanıcılar, istanbulkartlarını telefonlarının arkasına yaklaştırarak, kart numarasına ihtiyaç duymaksızın, tek adımda, yüklemek istedikleri tutar bilgisini girerek diledikleri kredi kartından yükleme yapabilecek. Üstelik bu işlem için herhangi bir ek ücret ödemeyecek. NFC özelliği bulunmayan telefona sahip kullanıcılar ise, istanbulkart numarasını ve tutar bilgisini girerek fastPay üzerinden yükleme yapabilecek, yükleme işlemini tamamladıktan sonra ise kartlarını biletmatik ve online talimat noktalarına okutarak dolum işlemini tamamlayabilecek.

fastPay, DenizBank müşterisi olmayan kullanıcılara da ulaşan açık bir platform sunuyor. Binlerce anlaşmalı üye iş yerindeki ödemelerde hayatı kolaylaştıran fastPay, cepten cebe 7/24 para gönderme, komisyonsuz fatura ödeme ve ATM’den kartsız para çekme özellikleri de sunuyor. App Store ve Google play Store’dan ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor.