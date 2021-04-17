Davul yerine vosvoslarla sahura kaldırdılar

Esenler Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar nostaljik araçlarla sahura kaldırıldı. Kırmızı ve mavi renkli 2 vosvos araçtan yükselen mani ve davul sesleri sokaklarda yankılandı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle davulcuların sokakta dolaşmadığı ilçe halkı ise nostaljik araçlara yoğun ilgi gösterdi. Evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkan vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

"VATANDAŞIMIZI BU NOSTALJİ İLE UYANDIRMAYA GAYRET EDİYORUZ "

Geçen yıl bir vosvos araçla başlattıkları etkinliğe bu yıl 2 araçla devam ettiklerini belirten Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nden Ahmet Bülbül, "Malum pandemi şartları doğrultusunda biz de mümkün mertebe vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Her sene nostaljik araçlarımızla vatandaşlarımızı sahura kaldırıyoruz. Güzel bir etkinlik oldu, ses getirdi. Geçen yıl bir vosvos aracımız vardı. Vatandaştan gelen yoğun ilgiyle araç sayısını 2'ye çıkardık. Her akşam vatandaşımızı bu nostalji ile uyandırmaya gayret ediyoruz. İnsanlar camlarda balkonlarda bizi kayıtlara alıyorlar. Belediyeye telefon açıp bizleri davet ediyorlar. Bu şekilde güzel bir Ramazan geçiriyoruz" dedi.