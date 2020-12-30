Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1481
ALTIN
442.135
DOLAR
7.3160
STERLİN
9.9223
EURO
8.9681
Şekerbank T.A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet
Şekerbank T.A.Ş. Olağanüstü Genel...
25.133 m² taşınmaz satışa çıkarıldı
25.133 m² taşınmaz satışa...
Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alınacak
Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alınacak
Tuzla Liman Başkanlığı kuru yük gemisi satıyor
Tuzla Liman Başkanlığı kuru...
226 sözleşmeli personel alınacak
226 sözleşmeli personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
VE AŞILAR TÜRKİYE'DE
Kapat

Darüşşafaka kurumsal yönetimde notunu 9.66'ya yükseltti

"Şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sürdürülebilirlik" ilkeleri doğrultusunda 2013 yılından bu yana bağımsız kurumsal derecelendirme çalışması yaptıran Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu Darüşşafaka Cemiyeti, 2020 yılı notunu 9.66’ya yükselterek önemli bir başarıya daha imza attı. 

30 Aralık 2020 Çarşamba 09:15
4 Okunma
Darüşşafaka kurumsal yönetimde notunu 9.66'ya yükseltti

İlk derecelendirmenin yapıldığı 2013 yılında 8.40 olan puanını sürekli artıran Darüşşafaka Cemiyeti, böylece üst üste sekiz yıldır kurumsal derecelendirme raporu yayımlayan ve her yıl gelişim gösteren sivil toplum kuruluşu olmayı başardı.

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri tarafından gerçekleştirilen araştırmanın metodolojisi, Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ile Yönetim Kurulu başlıkları altındaki değerlendirmelere dayanıyor. Bu başlıklar altındaki 302 kriterin analizi sonucu, ilgili kuruluşların kurumsal yönetim derecelendirme notları 10 üzerinden değerlendiriliyor.

"Her yıl notumuzu yükseltmenin mutluluğunu yaşadık"

Sekiz yıl üst üste kurumsal derecelendirme raporu yayımlamanın ve her yıl notunu yükseltmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, "Bizim için önemli olan hamiyetperver milletimizin Cemiyetimize yaptığı her kuruş bağışı, ülkemizin toplumsal kalkınması ve çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için doğru şekilde kullanmaktır" dedi ve ekledi:

"Biz bu kapsamda 'şeffaflık', 'hesap verebilirlik' ve 'sürdürülebilirlik' ilkeleri doğrultusunda 2013 yılında Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları arasında bir ilke imza atarak, Darüşşafaka olarak kendimizi bağımsız şekilde kurumsal yönetim derecelendirme çalışmasına tabi tutturduk. Böylelikle 2013 yılında 8.40 puanla kurumsal derecelendirme yolculuğumuz başladı. Her yıl notumuzu yükseltmenin mutluluğunu yaşadık.

"Darüşşafaka’yı bugünlere getiren; ülkeye ve topluma umut ve güven aşılamasını sağlayan her yaştan binlerce bağışçımıza karşı en büyük sorumluluğumuz bu aldığımız notun detaylarında gizli aslında. Bu notu daha da yukarı çekmek için var gücümüzle çalışıyoruz." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Darüşşafaka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt'ta taciz iddiası ortalığı karıştırdı
Esenyurt'ta taciz iddiası ortalığı karıştırdı
İSTANBUL'DA YALANCI BAHAR
İSTANBUL'DA YALANCI BAHAR
Esenyurt'ta kaçak kreşe baskın
Esenyurt'ta kaçak kreşe baskın
Maltepe'de Aylin Sözer'i öldüren kişinin binaya giriş anı kamerada
Maltepe'de Aylin Sözer'i öldüren kişinin binaya giriş anı kamerada
Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi
Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi
İstanbul'da terör operasyonu; 4 gözaltı
İstanbul'da terör operasyonu; 4 gözaltı
Kadıköy'de yaşlı kadın 9'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti 
Kadıköy'de yaşlı kadın 9'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti 
İstanbul'da 3 ilçedeki çete operasyonu
İstanbul'da 3 ilçedeki çete operasyonu
Ataşehir'de alkollü müşteri taksi durağına kılıçla saldırdı
Ataşehir'de alkollü müşteri taksi durağına kılıçla saldırdı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma