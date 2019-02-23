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D100 Karayolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

 D100 Karayolu Ankara yönü Kadıköy-Kozyatağı'nda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

D100 Karayolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

 D100 Karayolu Ankara yönü Kadıköy-Kozyatağı'nda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:14
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D100 Karayolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikameti Kozyatağı Metro istasyonu yakınlarında saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen bir otomobil sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Daha sonra aynı istikamette ilerleyen 10 otomobil daha zincirleme kazaya neden oldu. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kaza nedeniyle D100 Karayolu'nu ulaşıma kapattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bariyere çarpan otomobilin içerisindeki sürücüyü, sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü İlyas Adıgüzel'in sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Adıgüzel'in cansız bedeni ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Diğer yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazaya karışan otomobil sürücülerine trafik ekipleri tarafından alkol testi yapıldı.

YOL YAKLAŞIK 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI

Olay yeri ekiplerini yolda bir süre inceleme yaparken, kazaya karışan ve bazıları hurdaya dönen 11 araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kapanan D100 Karayolu, yaklaşık 1 saat sonra kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"ÇOK KORKTUK"

Kazaya karışan bir sürücü, "Biz normal yolumuzda seyrediyorduk. Arkadan beyaz bir araç bize çarptı, ardından siyah bir araç daha çarptı. Arkadaşlar biraz korktu. Biz de korktuk" dedi.

Trafikte bulunan bir kişi ise, "Yolun kaygan olması sebebiyle sıkıntılı bir durum var. Yol kaygan, araçlar hız limitine uymuyorlar. Herkes dikkatsizlik ve lay lay lom peşinde. Hava yağmurlu. Biraz daha dikkatli olmalıyız ve kendimizden ziyade başka insanları da düşünmeliyiz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
D100 KarayoluTrafik KazasıKadıköyKozyatağı
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