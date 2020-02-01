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D100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Zeytinburnu'nda D100 Karayolu Ankara istikametinde yakıtı bittiği için sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekilen otomobile ve yardım için duran başka bir araca, üçüncü bir otomobil çarptı.

D100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Zeytinburnu'nda D100 Karayolu Ankara istikametinde yakıtı bittiği için sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekilen otomobile ve yardım için duran başka bir araca, üçüncü bir otomobil çarptı.

01 Şubat 2020 Cumartesi 09:33
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D100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

İSTANBUL / DHA - Zincirleme kazada yakıtı biten aracın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer araçlarda bulunan biri kadın 3 kişi de yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikametinde saat 03.00 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 EV 9664 plakalı otomobili kullanan sürücü R.P. Aksaray-Bayrampaşa yol ayrımına geldiği sırada aracın yakıtı bitti. Otomobilini kenara alan R.P. yardım beklemeye başladı. Bu sırada yardımına 34 GG 2751 plakalı aracı kullanan İbrahim Kadir Özkan isimli sürücü geldi. İki sürücü kendi aralarında konuşurken aynı yönde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 NKG 31 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle duran araçlara arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan yakıtı biten otomobilin sürücüsü R.P. yardıma gelen aracın altında kaldı. diğer otomobillerde bulunan B.A.Y. isimli kadın yolcu ile K.Ü. ve A.T. yaralandı. Yardıma gelen aracın sürücüsü İbrahim Kadir Özkan ise kazayı yara almadan atlattı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza sonrası yoldan geçen diğer sürücüler hem yardıma koştu hem de kazayı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobilin altında kalan R.P.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralılar ise ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı.

İtfaiye ekipleri de hayatını kaybeden R.P.'nin cansız bedenini otomobilin altından çıkararak, polise teslim etti. Polis ekiplerinin çalışmaları sonrası R.P.'nin cansız bedeni Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Trafik ekipleri ise ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alarak, ulaşımı kontrollü olarak tek şeritten verdi.  Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlemesinin ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

Son Güncelleme: 01.02.2020 01:39
Anahtar Kelimeler:
D100 KarayoluZeytinburnu
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