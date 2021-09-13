D-100 Karayolunda iki otomobil çarpıştı; 5 yaralı 

Kaza Bahçelievler, D-100 Karayolu Edirne istikametinde 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 GR 6032 plakalı otomobili kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü seyir halindeyken Yenibosna mevkiine geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde önünde giden 34 AGU 425 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan her iki otomobil de bariyerlere çarparak durdu. Kazaya neden olan otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Diğer otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde bulunan yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

D-100 KARAYOLU BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDI

Bu sırada polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için D-100 Karayolunun Şirinevler ile Yenibosna arasını kapatarak gelen araçların geçişini yan yoldan sağladı. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yaparak en yakın çevre hastanelere kaldırdı. Kaza sonrası her iki otomobil de bulundukları yerden çekiciler yardımıyla kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri kapattığı yolu tekrar araçların geçişine açtı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.