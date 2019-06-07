Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90346
ALTIN
250.718
DOLAR
5.8473
STERLİN
7.4361
EURO
6.5860
İki aile arasındaki kavgada ev yakıldı
İki aile arasındaki kavgada ev...
Hipodromda defile ve yarış heyecanı
Hipodromda defile ve yarış heyecanı
D-100 Karayolu'nda otomobildeki yangın trafiği aksattı
D-100 Karayolu'nda otomobildeki yangın trafiği...
Suriyeli 3 kişi, kaçmak için durdurmak istedikleri ambulansa ateş açtı
Suriyeli 3 kişi, kaçmak için...
Çorum'da köy evinde çıkan yangın 5 eve sıçradı
Çorum'da köy evinde çıkan yangın...

D-100 Karayolu'nda otomobildeki yangın trafiği aksattı

Beyoğlu D-100 Karayolu'nda yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

D-100 Karayolu'nda otomobildeki yangın trafiği aksattı

Beyoğlu D-100 Karayolu'nda yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

07 Haziran 2019 Cuma 09:17
5 Okunma
D-100 Karayolu'nda otomobildeki yangın trafiği aksattı

D-100 Karayolu Okmeydanı Mevkii Ankara istikametinde saat 08.00 sıralarında 28 AAG 612 plakalı otomobilin sürücüsü, Haliç Köprüsü'nü geçtikten sonra aracının motor kısmından duman çıktığını gördü. Aracını sağa çekip sürücü kendini dışarıya attı. Yanan araç itfaiye ekiplerine bildirildi.Yoldan geçen diğer sürücüler yanan aracı yangın tüpü ile söndürmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle Mecidiyeköy istikametinde bir şerit trafiğe kapandı. Trafik kontrollü olarak 2 şeritten sağlandı. Yangın nedeniyle Mecidiyeköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
D-100 KarayoluYangınOtomobilTrafik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki aile arasındaki kavgada ev yakıldı
İki aile arasındaki kavgada ev yakıldı
Sultanbeyli'de 2 katlı bina alev alev yandı
Sultanbeyli'de 2 katlı bina alev alev yandı
İstanbul'a 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi
İstanbul'a 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi
Tramvay yolundan yayaların tehlikeli geçişi
Tramvay yolundan yayaların tehlikeli geçişi
Trenin önüne atlayıp yaşamına son verdi
Trenin önüne atlayıp yaşamına son verdi
Kadıköy- Eminönü Vapurunda panik
Kadıköy- Eminönü Vapurunda panik
Sancaktepe'de 'sigara kalmadı' kavgası: 2 yaralı
Sancaktepe'de 'sigara kalmadı' kavgası: 2 yaralı
Çekmeköy vahşetinin zanlısı tutuklandı
Çekmeköy vahşetinin zanlısı tutuklandı
Avcılar'da kimyasal maddeden etkilenen köpek için seferberlik
Avcılar'da kimyasal maddeden etkilenen köpek için seferberlik

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans