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D-100 Karayolu'nda kaza

D-100 Karayolu'nda trafik kazası: 1'i polis, 3 yaralı

D-100 Karayolu'nda kaza

D-100 Karayolu'nda trafik kazası: 1'i polis, 3 yaralı

26 Mart 2019 Salı 10:18
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D-100 Karayolu'nda kaza

İSTANBUL (DHA) 

D-100 Karayolu Saadetdere Mevkiinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce başka bir araca ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1'i polis, 3 kişi yaralandı.

Kaza, 05:00 sıralarında D-100 Karayolu Esenyurt Saadetdere Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde seyreden bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil önce beton bariyerlere, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan bir kişiyi kurtardı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin polis olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik kontrollü sağlandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıD-100
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