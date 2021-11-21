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D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde cip takla attı: 1 yaralı 

D-100 Karayolu Maltepe mevkii Ankara istikametinde sürücüsünün makas atarak ilerlediği otomobile çarpmamak için manevra yapan diğer otomobil sürücüsü aynı yönde seyir halindeki cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip takla attı. Takla atan cipin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

21 Kasım 2021 Pazar 10:06
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D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde cip takla attı: 1 yaralı 

Kaza saat 02.30 sıralarında D-100 Karayolu Maltepe Gülsuyu Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün makas atarak ilerlediği öne sürülen beyaz bir otomobilin, Fransa plakalı otomobil sürücüsüne direksiyon hakimiyetini kaybettirmesiyle kaza meydana geldi. Fransa plakalı otomobilin çarptığı Tevhide Ç. yönetimindeki 34 UZ 0093 plakalı cip takla attı. Takla atan cipin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde uzun bir süre trafiğe kapanırken kazaya sebep olan beyaz otomobilin sürücüsünün kaçtığı iddia edildi. Ters duran cip çevredekilerin çabalarıyla bir süre düzeltilmeye çalışıldı. Ancak başarılı olunmayınca cip ters şekilde çekiciye yükleyerek otoparka götürdü. Yol bakım ekipleri tarafından kumlama çalışması yapıldı. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MaltepeD100 KarayoluçipKazaTrafik Kazası
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