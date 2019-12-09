Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
109052
ALTIN
273.057
DOLAR
5.8026
STERLİN
7.6331
EURO
6.4237
‘Sabr-ı Gönül’ hat sergisi Bahçelievler'de açıldı
‘Sabr-ı Gönül’ hat sergisi Bahçelievler'de...
Trabzonspor, son 9 sezonun en verimli dönemini geçiriyor
Trabzonspor, son 9 sezonun en...
Fenerbahçeli Serdar Aziz: Bu sezon bizim; vazgeçmek, yorulmak, pes etmek yok
Fenerbahçeli Serdar Aziz: Bu sezon...
Dikkat! Uzmanlardan, kısırlık ve tüp bebek tedavileriyle ilgili önemli uyarı
Dikkat! Uzmanlardan, kısırlık ve tüp...
‘Kendi Yolumda’ filminin çekimleri başladı
‘Kendi Yolumda’ filminin çekimleri başladı
İş fırsatları için hemen tıkla!

D-100'de orta refüjde ceset bulundu

D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde orta refüjde bariyerler arasında 25 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Darp izi ve yüzünde kan bulunan ceset olay yeri ve savcını incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

D-100'de orta refüjde ceset bulundu

D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde orta refüjde bariyerler arasında 25 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Darp izi ve yüzünde kan bulunan ceset olay yeri ve savcını incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

09 Aralık 2019 Pazartesi 13:29
13 Okunma
D-100'de orta refüjde ceset bulundu

İSTANBUL - D-100 Karayolu Maltepe İdealtepe mevkiinde motosikletli trafik polisi, orta refüjde bariyerler arasında hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Darp izi ve yüzünde kan bulunan kişiyi fark eden polis, olay yerine sağlık ekiplerini de çağırdı. Sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. 

İnceleme sırasında D-100'de trafik yoğunluğu yaşandı. Üzerinden kimlik çıkmadığı belirtilen kişinin cesedi incelemenin ardından Adli TIp Kurumu'na götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
D-100 Karayolu Maltepe MevkiiOrta RefüjCeset
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ümraniye, Uluslararası Aşıklar Şöleni'ne ev sahipliği yaptı
Ümraniye, Uluslararası Aşıklar Şöleni'ne ev sahipliği yaptı
Kadıköy'de otomobil lokantaya daldı
Kadıköy'de otomobil lokantaya daldı
ÖLÜMDEN DÖNDÜLER!
ÖLÜMDEN DÖNDÜLER!
Silivri Cezaevi için alınan bilgisayarları çaldılar
Silivri Cezaevi için alınan bilgisayarları çaldılar
46 yıllık köprüde ''24 saat'' bakım ve kontroller
46 yıllık köprüde ''24 saat'' bakım ve kontroller
Çatalca'da fabrika yangını
Çatalca'da fabrika yangını
Gazeteci Ahmet Hakan'a saldırı davasında 5 sanığa ceza
Gazeteci Ahmet Hakan'a saldırı davasında 5 sanığa ceza
Haliç için hayati projede yeni adım
Haliç için hayati projede yeni adım
İstanbul Havalimanı'nda, yeni "özel yolcu salonu" hizmete girdi
İstanbul Havalimanı'nda, yeni "özel yolcu salonu" hizmete girdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans